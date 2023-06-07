Özuslu: Öğretmeni dışlayarak eğitim yönetilemez

Özuslu dün, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Özuslu’ya ziyaretinde Genel Başkan Tufan Erhürman ile Lefkoşa milletvekili ve MYK üyesi Filiz Besim eşlik etti. Sendikaların, demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu dile getiren Özuslu, hem kendisinin hem de CTP’nin emekten, barıştan, çözümden, demokrasiden ve insan haklarından yana olduğunu ifade etti. Bu ülkeyi birlikte yönetmeyi kendilerine şiar edindiklerinin altını çizen Özuslu, “Ülke şu an kötü yönetiliyor bile diyemiyoruz çünkü ülke yönetilmiyor” dedi.

ÖZUSLU: KIBRIS TÜRK HALKI BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE EHİLDİR

Kıbrıs Türk halkının gerek yetişmiş insan kapasitesiyle, gerekse örgütsel ve kurumsal yapısıyla bu ülkeyi yönetmeye ehil bir halk olduğunu kaydeden CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, “Bu memleketin büyük sorunları karşısında sadece 50 milletvekiliyle ülkeyi yönetme iddiasında olmamalıyız. Bu kadar değerli bir kurumsal yapıya sahipsek, bunları katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde birlikte yönetme kısmında ortak bir noktada buluşturma becerisini göstermeliyiz” dedi. Hükümetin son dönemlerde öğretmenlere uyguladığı baskılara da değinen Özuslu, “Öğretmeni dışlayarak eğitimi yönetmek gibi bir anlayışı tümden reddediyoruz. Bu seçim de, birlikte yönetme iddiamızın ilk adımıdır” şeklinde konuştu.

BAYBORA: ÖZUSLU’NUN DOĞRU ADAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, toplumun CTP’ye ihtiyacı olduğunu ifade etti. CTP’nin varlık sebebinin Kıbrıslı Türklerin varoluşu olduğuna değinen Baybora, ilerici kesimlerle birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret etti. CTP’nin Kıbrıs Türk toplumuna liderlik yapabilme kapasitesinin olduğuna inanç belirten Baybora, “Önümüzdeki ara seçimler büyük önem arz etmektedir. Bir sonraki yapılacak erken genel seçimi doğrudan etkileyecektir. Sami Özuslu doğru kişidir. Toplumun ilerici kesimleri tarafından da desteklemesi gerekir” dedi.

MAVİŞ: TOPLUMUN ÖRGÜTLÜ YAPISINA SALDIRI VAR

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Kıbrıs Türk toplumunun örgütlü yapısına son zamanlarda büyük saldırı yapıldığını söyledi. Öğretmenlerin bir mücadelenin içinden geçtiğini ifade eden Maviş, Kıbrıslı Türklerin nefes alma noktasında bir yol açılması gerektiğini, bu yolun da Avrupa Birliği yolu olduğunu söyledi. Maviş, CTP milletvekili adayı Sami Özuslu’nun AB kurumları içerisinde yer aldığını ve Kıbrıslı Türklerin sesini duyurma noktasında önemli görevler üstlendiğini belirtti. Özuslu’ya adaylığının hayırlı olmasını dileyen Maviş, seçimde başarılar diledi.