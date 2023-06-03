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Özuslu: Öğretmenlerimizin haklı mücadelelerine desteğimiz sürecek

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Özuslu: Öğretmenlerimizin haklı mücadelelerine desteğimiz sürecek
Özuslu: Öğretmenlerimizin haklı mücadelelerine desteğimiz sürecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, öğretmenlerin başlattığı haklı mücadeleye destek verdiklerini ve bu desteklerinin de sürmeye devam edeceğini söyledi. Özuslu, dün beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Özuslu’ya ziyaretinde Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri ile MYK ve PM üyeleri de eşlik etti. Hükümetin öğretmenlerle ilgili yasayı geçirerek eğitimde büyük bir kaosa yol açtığını işaret eden Özuslu, geçtiğimiz hafta yapılan eylemde öğretmenlere destek olduklarını, bu desteklerinin de sürmeye devam edeceğini ifade etti.

 

ÖZUSLU: EMEĞİN, DEMOKRASİNİN, SİVİL TOPLUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyarette konuşma yapan CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, bugüne kadar emeğin, demokrasinin ve sivil toplumun yanında durduklarını, bundan sonra da durmaya devam edeceklerini kaydetti. Öğretmen sendikalarının geçmişte olduğu gibi bugün de en önde mücadeleyi yükselttiğini dile getiren Özuslu, öğretmen sendikalarının kooperatifçiliğe verdiği destek ve dayanışma ruhunun da takdire şayan olduğunu belirtti. Bu ülkede yaşayan tüm insanların dertlerini kendi dertleri gibi gördüklerinin altını çizen Sami Özuslu, karma evlilik konusuna değindi. “Bugüne kadar hangi sağ görüşlü politikacı karma evlilik konusunda elini taşın altına koydu?” diye soran Özuslu, “Bu çok ciddi insan hakkı ihlalidir. CTP ve sizin de dahil olduğunuz sivil toplum örgütleri ciddi bir hukuki mücadele veriyor. O yüzden herkesin gailesi bizim gailemizdir ve bu böyle olmaya devam edecek” dedi.

 

AKANSOY: KIBRIS TÜRK HALKI KENETLENMELİ

KTOEÖS ziyaretinde söz alan ve konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, parti olarak hem mecliste hem de sokakta mücadele verdiklerini söyledi ve Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmeye dair bir düzene geçiş yapabilmesi için kenetlenmesi gerektiğini belirtti. Sami Özuslu ile bu hedefler doğrultusunda bir yola çıktıklarını işaret eden Akansoy, “Göğsümüzü gere gere, alnımız açık bir şekilde yürüyoruz. Özuslu’yu tüm toplum tanıyor. Gerek muhalif karakteri, gerek Kıbrıslı Türklerin hakkının korunmasıyla ilgili yaptıkları bizim gurur kaynağımızdır” dedi.

 

EYLEM: ÖZUSLU’NUN ADAYLIĞI MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise, eğitimde sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini söyledi. Öğretmenlerle ilgili yasanın tüm direnişe rağmen hızlı bir şekilde geçirildiğini aktaran Eylem, bu baskı ve dayatmaların kendilerini büyük sıkıntıya uğrattığını ve eğitimde kaos yarattığını ifade etti. Eğitimde birçok sorun varken öğretmenlere saldırıldığını kaydeden Eylem, öğretmene yapılan saldırının tüm topluma yapılan bir saldırı olduğunu söyledi. Eylem, “Dilerim ki Özuslu’nun adaylığı bu mücadeleye katkı sağlayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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