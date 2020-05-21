Özyiğit: “Ciddi ekonomik kriz bekleniyor, iflas eden birçok kişi olacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşlerin, çağrıların yetkililer tarafından yeteri kadar dikkate alınmadığını belirterek, “Görüşlerimiz dikkate alınsın, çünkü söylediklerimiz kişisel değil, toplumsal beklentidir” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, piyasaya sıcak para aktarmanın önemine vurgu yaparak, çok ciddi bir ekonomik krizin beklediğini, iflas eden çok insan olacağının altını çizdi.