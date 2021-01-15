Özyiğit: "TDP olarak seçimlerin ardından 'sol hükümet' kurmayı hedefliyoruz"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, erkene seçimin ardından güçlü bir grupla sol hükümet kurma hedefinde olduklarını söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Yenigün WEB TV’ye yaptığı açıklamada, TDP’nin yarın olacak bir erken seçime hazır olduğunu vurguladı.

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

Erken seçimle ilgili son kararı siyaset kurumundan önce Üst Kurul’un vermesi gerektiğini de belirten Özyiğit, “Üst Kurul'un vereceği karara göre biz erken seçime varız” dedi.

Özyğit, TDP’nin seçimlerde yeterli oy alabileceğini ifade ederek, güçlü bir grupla sol hükümet kurma hedefinde olduklarını aktardı.

"CTP İLE HÜKÜMET KURDUK AMA ARADA BAŞKALARI VARDI"

Mecliste ortak paydaların çoğunlukta olduğu iki sol parti olduğunu ifade eden Özyiğit, “Bunlardan biri TDP, biri CTP’dir” dedi. “CTP ile 4’lü koalisyon hükümeti kursak da arada başka partiler de vardı” diyen Özyiğit, 4’lü koalisyonda istedikleri çalışmaları yapamadığını belirtti.

Özyiğit, seçimlerin ardından CTP ile sol hükümet kurmak için yeterli sayıya ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

TDP'nin güçlü bir grupla mecliste yer alacağını belirten Özyiğit, "TDP sol koalisyon olmak için çalışır" diye konuştu.