Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklanması çağrısı

Pakistan Başbakanı Han, Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e yazdığı mektupta, İslamofobi ve İslam'a karşı nefret içeriklerinin yasaklamasını talep etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter hesabından paylaştığı mektubunda, "(Mark Zuckerberg) Tüm dünyada ve özellikle Facebook dahil sosyal medya platformlarının kullanılması yoluyla nefreti, aşırılığı ve şiddeti teşvik eden artan İslamofobi'ye dikkatinizi çekmek için yazıyorum." ifadelerini kullandı.

Facebook’un Holokost'u (Yahudi soykırımı) eleştiren ve sorgulayan içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili adımı dolayısıyla Zuckerberg’i tebrik eden Han, Hindistan’da Müslüman karşıtı yasa ve tedbirlerin veya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Müslümanların öldürülmesinin ve hedef yapılmasının İslamofobi’nin "iğrenç" bir yüzü olduğunu kaydetti.

Han, Fransa’da da İslam’ın "terörizm" ile ilişkilendirildiğini ve İslam’ı ve Hz. Muhammed’i hedef alan küfür içerikli karikatürlerin yayımlanmasına izin verildiğini anımsattı.

Sosyal medyada Müslümanlara yönelik yaygın taciz ve hakaretlere işaret eden Han, İslamofobi ve İslam’a karşı nefret içeriklerinin Holokost konusunda olduğu gibi Facebook tarafından yasaklanmasını istedi.

"Macron İslamofobi'yi cesaretlendiriyor"

Han, Twitter hesabından dün paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a saldırarak, Müslümanların duygularını incittiğini ve İslamofobi'yi cesaretlendirdiğini vurgulamıştı. Hz. Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini teşvik eden Macron'un aralarında kendi vatandaşlarının da olduğu Müslümanları kasten kışkırttığını belirten Han, "cehaleti temel alan" Fransız yetkililerin açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi'ye ve aşırıcılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetmişti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.