Pandemi Sürecinde Görev Alan Gönüllü Öğretmenlere Sertifikaları Takdim Edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi sürecinde gönüllülük esasıyla görev üstlenerek Uzaktan Eğitim Merkezi’ne katkı koyan, maske, yüz siperi, kolonya, dezenfektan ve sabun üreterek topluma önderlik eden öğretmenlere sertifikalarını takdim etti. Türk Maarif Koleji salonunda gerçekleştirilen etkinliğe bakanlık bürokratlarının yanı sıra süreç içerisinde görev alan öğretmenler katıldı.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu sertifika takdimi öncesi gerçekleştirdiği konuşmada ilk Covid 19 vakalarının tespit edildiği andan itibaren acil olarak toplandıklarını ve eğitime ara verdiklerini

hatırlatarak, tüm altyapısal eksikliklere rağmen uzaktan eğitime geçilmesi noktasında ciddi adımlar attıklarını söyledi. Süreç içerisinde haksız eleştirilere de maruz kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, konuşmasında “Bizler suçu başkalarına atmadan, öğretmenlik mesleğini kendi içerisinde hisseden insanlar olarak kararlılıkla yola çıktık ve arkamızda sizler gibi özverili ve cesur bir eğitim ordusu bulduk.

Kıbrıs Türk halkını karanlığa düştüğünde aydınlığa çıkartacak, halkı için, toplumu için fedakarlık yapabilecek öğretmenlere sahip olduğumuz için ben ve ekibim çok şanslıyız” ifadelerine yer verdi ve destekleriyle katkı koyan

öğretmenlere teşekkür etti. Öğretmenler çok önemli bir işe imza attı İdari tatilin verildiği, maaşların kesildiği bir dönemde öğretmenlerin topluma umut olma düşüncesiyle sorumluluk alarak maske, kolonya, el

dezenfektanı, sabun, siper maske gibi bir çok ürün ürettiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, böylesi karanlık bir dönemde topluma ışık tutan öğretmenlerin çok önemli bir işe imza attığını söyledi.