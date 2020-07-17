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Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem

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Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine’nin Lae kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, merkez üssü Lae kentine yakınlarındaki Wau köyü olan şiddetli depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine’nin kıyıları için tsunami uyarısında bulundu.

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından 6,9 büyüklüğünde olduğu açıklanan depremin yerel saatle 13.00 sularında meydana geldiği bildirildi. Yerin 85 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanan depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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