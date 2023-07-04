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Parkinson: Akıllı saat verileri hastalığın, belirtilerden yedi yıl önce teşhis edilmesini sağladı

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Yeni bir araştırma, akıllı saatlerin Parkinson hastalığını ilk belirtiler görülmeye başlamadan yedi yıl önce tespit etmekte kullanılabileceğini ortaya koydu.
Parkinson: Akıllı saat verileri hastalığın, belirtilerden yedi yıl önce teşhis edilmesini sağladı

Cardiff Üniversitesi’nde bunama üzerine araştırmalar yapan UK Dementia Research Institute, bu araştırma için 103 bin 712 kişinin akıllı saat verilerini yapay zeka kullanarak analiz etti.

2013 ve 2016 yılları arasında kullanıcıların bir hafta boyunca hareket hızlarını ölçen araştırmacılar, kimlerin Parkinson hastalığına yakalanacağını başarıyla tahmin etti.

Bilim insanları, bunun yaygın bir şekilde erken teşhis için kullanılan bir yöntem haline gelmesini umuyor.

Bilimsel dergi Nature Bedicine’de yayımlanan makalenin yazarları, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu, başka bilim insanlarının da dünyanın farklı bölgelerindeki akıllı saat kullanıcılarının verilerini benzer bir şekilde inceleyerek bu yöntemi test edebileceğini aktarıyor.

Parkinson hastalığına yakalananların beyinleri yıllar içinde zarar görüyor.

Hastalığın belirtileri arasında istemsizce titreme, harekette yavaşlama ve kaslarda esneklik kaybı yer alıyor.

Öte yandan genellikle hastalık teşhis edildiğinde beyin halihazırda hasar görmüş oluyor.

Araştırmaya liderlik eden Dr. Cynthia Sandor, İngiltere gibi halkın yüzde 30’unun akıllı saat giydiği toplumlarda bu yöntemin Parkinson hastalığını erken teşhis etmek için ucuz ve güvenilir bir yöntem olabileceğini söylüyor:

“Sadece bir haftalık verileri inceleyerek yedi yıla kadar ileriyi öngörmeyi başardık.

“Bu sonuçlardan yola çıkarak hastalığın erken teşhisi için güvenilir bir yöntem geliştirebiliriz.

“Bunun hem araştırmaların iyileştirilmesi hem de gelecekte bir tedavi bulunursa hastaların erkenden tedaviye başlaması için kullanılması mümkün.”

Araştırma, yarım milyon kişinin sağlık verilerini paylaştığı UK Biobank’ın verileri kullanarak yapıldı.

Araştırmada yer alan Dr. Kathryn Peall da geliştirdikleri yöntemin Parkinson hastalığı belirtilerini, yaşlılık veya güç kaybı gibi benzer durumların belirtilerinden ayırt edebildiğini söylüyor:

“Modelimizi farklı hastalıklarla ve nöron kaybına yol açan diğer hastalıklarla test ettiğimizde de Parkinson hastalığını net bir şekilde ayırt etmeyi başardık.”

Öte yandan insanlara belirtiler çıkmadan yıllar önce Parkinson hastalığına yakalanacaklarını söyleyip söylememek ise ayrı bir konu.

Dr. Peall, buna kişilerin kendilerinin karar vermesinin doğru olacağını söylüyor.

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