Pazartesi günü Ercan'da grev yapılacak

Sendikadan yapılan açıklamada, hükümete, “halkı, çalışanı, üreticiyi, esnafı ve kurumları izlediği yanlış politikaların sonuçları olarak alt üst ettiği” suçlamasında bulunuldu.

AKSA ile yapılan sözleşme sonucu her iki ayda bir elektriğe zam geldiğini, ihalesiz yakıt alımları ve bakım onarımdaki ihmalleri ile Elektrik Kurumu'nun bilerek ve isteyerek işlevsiz hale sokulmaya çalışıldığını savunan sendika, şu eleştirilerde de bulundu:

“Ercan Havalimanını özelinde çalıştıran T&T şirketine yıllardır sözleşme gereği olan yükümlülüklerini yapmamasının yolunu açmakta, yeni terminalin büyüyen giderlerini karşılayabilmesi için muafiyetler sağlamaktadırlar. Bunun yanında tüm havacılık standartlarını alt üst etmiş durumdadırlar.

Hayvancı ve üretici yaratılan pahalılık ve yüksek girdi maliyetleri karşısında tükenecek noktaya gelip sokağa dökülmüş, Koop Süt batma noktasına getirilmiş, kasaplar, restorancılar ve esnaf kepenk kapatma eşiğindedir.

Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış, maaşlar hayat pahalılığı karşısında erimektedir. Sermayeye milyonlarca dolar bulabilen hükumet çalışana para bulamamaktadır.