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Pazartesi günü Ercan'da grev yapılacak

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak “toplumsal eyleme” "Ercan Havalimanı Trafik"te gün boyu grev başlatarak destek vereceğini bildirdi.
Pazartesi günü Ercan'da grev yapılacak

Sendikadan yapılan açıklamada, hükümete, “halkı, çalışanı, üreticiyi, esnafı ve kurumları izlediği yanlış politikaların sonuçları olarak alt üst ettiği” suçlamasında bulunuldu.

AKSA ile yapılan sözleşme sonucu her iki ayda bir elektriğe zam geldiğini, ihalesiz yakıt alımları ve bakım onarımdaki ihmalleri ile Elektrik Kurumu'nun bilerek ve isteyerek işlevsiz hale sokulmaya çalışıldığını savunan sendika, şu eleştirilerde de bulundu:

“Ercan Havalimanını özelinde çalıştıran T&T şirketine yıllardır sözleşme gereği olan yükümlülüklerini yapmamasının yolunu açmakta, yeni terminalin büyüyen giderlerini karşılayabilmesi için muafiyetler sağlamaktadırlar. Bunun yanında tüm havacılık standartlarını alt üst etmiş durumdadırlar.

Hayvancı ve üretici yaratılan pahalılık ve yüksek girdi maliyetleri karşısında tükenecek noktaya gelip sokağa dökülmüş, Koop Süt batma noktasına getirilmiş, kasaplar, restorancılar ve esnaf kepenk kapatma eşiğindedir.

Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış, maaşlar hayat pahalılığı karşısında erimektedir. Sermayeye milyonlarca dolar bulabilen hükumet çalışana para bulamamaktadır.

Narenciye iki yıldır ağacın üstünde kalmakta, satılamamaktadır. Yüksek girdi fiyatları yüzünden üreticinin zarar etmeyeceği fiyat piyasaların çok üstüne çıkmıştır.

Devlet eli ile verilen eğitimde ve sağlıkta hayır kalmamıştır. Parası olan özelde eğitim ve sağlık ihtiyacını karşılamakta, parası olmayan kaderine mahkum edilmektedir.”

HTSK açıklamasında, halkın, hükümetin yanlış politikalarından bıktığı savunularak “Sizleri artık icraatın başında görmek istemiyoruz. Biz sorunlara sizler gibi dışarıdan ithal bir çözüm öngörmüyoruz. İsteğimiz, halkını koruyan bir hükümet yapısıdır. Bu sebeplerden dolayı 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak toplumsal eyleme sabah saat 10.00'da Ercan Hava Trafikte gün boyu grev başlatarak ve saat 11.00'de Başbakanlık önünde olarak destek vereceğiz” denildi.

 

 

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