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Pazartesi gününden itibaren dört gün yağmur bekleniyor

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Havanın bugün ve yarın parçalı bulutlu, pazartesi gününden itibaren dört gün boyunca ise yağmurlu olması bekleniyor.
Pazartesi gününden itibaren dört gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın parçalı bulutlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, salı parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe parçalı bulutlu doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, cuma parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece, periyodun son günlerinde ise 9-12 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, pazartesi ve salı günleri ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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