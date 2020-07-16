PCR test ücretlerinde indirim!

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre PCR test ücretleri 300 TL’den 200 TL’ye düşürüldü.
Yapılan açıklamada, indirimin gerekçesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen kitlerin fiyatlarında indirim sağlanması olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre PCR test ücretleri 300 TL’den 200 TL’ye düşürüldü.
Yapılan açıklamada, indirimin gerekçesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen kitlerin fiyatlarında indirim sağlanması olduğu belirtildi.
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