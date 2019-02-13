Pek çok iPhone kullanıcısının canı sıkabilir.

Apple, 2016'dan önce çıkan modellerde iOS 13'ü desteklememeye hazırlanıyor. İşte iOS 13'in tanıtılacağı tarih...
Geçtiğimiz yıl kullanıma giren iOS 12 ile birlikte Apple bazı iPhone modellerine sunduğu desteği çekmişti. Şimdi şirket aynı işleme iOS 13 ile hazırlanıyor.
MacRumors'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İOS 132ün tanıtılacağı WWDC 2019 etkinliğinin 3-7 Haziran tarihleri arasında, California’nın San Jose kentinde yer alan McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5S Plus
iPhone 5S
iPhone SE
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