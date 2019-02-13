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Pek çok iPhone kullanıcısının canı sıkabilir.

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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde yoğun mesai harcadığı iOS 13 pek çok iPhone kullanıcısının canı sıkabilir.
Pek çok iPhone kullanıcısının canı sıkabilir.

Apple, 2016'dan önce çıkan modellerde iOS 13'ü desteklememeye hazırlanıyor. İşte iOS 13'in tanıtılacağı tarih...

  •  

    Geçtiğimiz yıl kullanıma giren iOS 12 ile birlikte Apple bazı iPhone modellerine sunduğu desteği çekmişti. Şimdi şirket aynı işleme iOS 13 ile hazırlanıyor. 

     

  •  

    MacRumors'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İOS 132ün tanıtılacağı WWDC 2019 etkinliğinin 3-7 Haziran tarihleri arasında, California’nın San Jose kentinde yer alan McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

  •  

    Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

  •  

    iPhone XS

  •  

    iPhone XS Max
     

  •  

    iPhone XR
     

  •  

    iPhone X
     

  •  

    iPhone 8 Plus

  •  

    iPhone 8
     

  •  

    iPhone 7 Plus
     

  •  

    iPhone 7

  •  

    iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...

  •  

    iPhone 6S Plus
     

  •  

    iPhone 6S
     

  •  

    iPhone 6 Plus
     

  •  

    iPhone 6
     

  •  

    iPhone 5S Plus

  •  

    iPhone 5S

  • iPhone SE

 

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