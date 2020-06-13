Pekin'de vaka sayılarında büyük artış tespit edildi, 'savaş hali acil durumu' alarmı verildi

Çin'in başkenti Pekin'deki bir pazarda koronavirüs vakalarının ciddi artış göstermesinin ardından şehirde 'savaş hali acil durumu' alarmı verildi.

Çin'in başkenti Pekin'de bir yetkili, şehirdeki bir pazarda koronavirüs vakalarının ciddi artış gösterdiğini fark etmelerinin ardından 'savaş hali acil durumu'na girdiklerini ifade etti. AFP, şehrin çeşitli yerlerinde tekrar evde kalma emri verildiğini duyurdu.

Şehir yönetiminin temsilcileri pazarda yapılan testlerden sonra düzenlediği basın toplantısında Pekin'deki tüm spor müsabakalarının ve bölgeler arası turizmin durdurulduğunu bildirdi. Pekin'in Fengtai bölgesinden bir yetkili Şinfadi pazarını ziyaret eden 517 kişiye swap testi yapıldığını ve 45'inin sonuçlarının pozitif geldiğini bildirdi.

Çin'in başkentinde yaklaşık iki ay boyunca hiç vaka tespit edilmemiş, ancak perşembe günü yakın zamanda yut dışına çıkmamış bir kişide virüse rastlanmıştı.