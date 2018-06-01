Pentagon'dan Esad'a SDG uyarısı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Kürt güçlerin temelini oluşturduğu SDG'ye karşı güç kullanabileceğini söylemesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Esad'a bu yönde bir harekette bulunmaması için uyarıda bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı, ana omurgası PYD ve YPG'den oluşan ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı güç kullanılabileceğini belirten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı böyle bir girişimde bulunmaması konusunda uyardı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Suriye'de ilgili bütün taraflar şunu anlamalılar ki ABD ordusunu veya koalisyon ortaklarımızı vurmak kötü bir politika olacaktır" dedi.

McKenzie'nin açıklamaları, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Russia Today'de Perşembe günü yayınlanan röporajından saatler sonra geldi. Suriye'de "geriye kalan tek sorunun" SDG olduğunu ifade eden Esad, bu sorunu çözmek için önlerinde iki seçeneklerinin olduğunu belirtmişti. Bunlardan ilkinin müzakere olduğunu ve bu yönde "kapıları açtıklarını" aktaran Esad, ikinci seçeneğin de "güç kullanma yöntemi" olduğunu söylemişti. Esad ayrıca ABD destekli SDG'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerin de "kurtarılacağını" ifade etmişti.

"ABD'nin Suriye'nin iç savaşına karışmaya niyeti yok"

Pentagon sözcüsü Dana White ise McKenzie'den sonra yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'nin iç savaşına karışmaya niyetinin olmadığını söyledi. White, ABD'nin SDG'nin sadece IŞİD'e karşı savaştığı bölgelerde koruma sağlayabileceğini belirtti.

ABD, Suriyeli Kürt güçler olan YPG ve PYD'nin temelini teşkil ettiği SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta "güvenilir bir ortak" olarak görüyor. ABD'nin başını çektiği IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon SDG'ye havadan destek verirken, ABD ve Fransa'ya ait özel kuvvetler SDG'ye karada da yardım ediyor.