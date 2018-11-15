Pentagonu korkutan olası savaş senaryosu: "ABD bu savaşı kaybeder"

Yeterince bütçe ayrılmayan ABD ordusunun Rusya ya da Çin ordusuna karşı olası bir savaşı kaybedeceği iddia edildi. 116 sayfalık raporda F-35 savaş uçakları projesine 1.5 trilyon ayrılmasına rağmen fiyaskoyla sonuçlandığı da belirtildi.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman ve emekli amiral Gary Roughhead başkanlığından ABD ordusunun geleceğiyle ilgili hazırlanan 116 sayfalık raporda ilginç saptamalara yer verildi.



ABD Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonu tarafından kaleme alınan rapor, ABD ordusuna günümüzde ayrılan bütçenin, kendisini takip eden 10 ordunun bütçesinden daha fazla olmasına rağmen, olası bir savaşta Rus ya da Çin ordusuna kaybedeceği ileri sürüldü.

"ABD ORDUSU ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETTİ"



11 Eylül saldırıları sonrası ABD ordusunun "terörle mücadele" ve "yerel ölçekli ayaklanmalara" odaklandığı bu nedenle de, füze savunma sistemi, donanma, ağır silahlar ve siber saldırı gibi alanlardaki üstünlüğünü kaybettiği

ABD ordusunun güç kaybettiği yönündeki rapor ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman başkanlığında hazırlandı.

"F-35 PROJESİ FİYASKO"

Rusya'nın 108, Çin'in 105, Kuzey Kore'nin 23, İran'ın 20 ve DAEŞ'in 29 kez anıldığı 116 sayfalık raporda, yeni nesil F-35 savaş uçaklarının geliştirilmesine şimdiye kadar 1 trilyon dolar harcanmasına rağmen fiyaskoyla sonuçlandığı ileri sürüldü.



Raporda, ABD'nin nükleer savaş kapasitesini modernize etmek için önümüzdeki on yıl içerisinde 1 trilyon dolar ayırmasının ise olumlu olduğu vurgulandı.



ABD'nin başta Ortaoğu ve Afganistan olmak üzere Avrupa ve Asya'da askeri üstünlüğünü yitirmemesi için daha fazla askere ihtiyaç olduğu da ABD'nin eski Ankara Büküyelçisi Eric Edelman yönetiminde hazırlanan raporda yer aldı.

"PENTAGON'UN BÜTÇESİ ARTIRILMALI"



ABD'nin 2020 yılında Pentagon için ayırdığı askeri bütçenin 700 milyar dolar olması planlıyor. Raporda söz konusu rakamın en az 733 milyar dolara çıkartılması gerektiği ifade edildi.