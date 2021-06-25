Pentagon'un Açıklayacağı UFO Raporu Basına Sızdı

ABD Savunma Bakanlığı'nın tarafından bu ayın sonunda yayınlanması beklenen UFO raporuyla ilgili detaylar basına sızdı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın tarafından bu ayın sonunda yayınlanması beklenen UFO raporuyla ilgili detaylar basına sızdı. Son 20 yıldı 120'den fazla esrarengiz olayın incelendiği raporda, UFO'ların gizli bir ABD askeri teknolojisinin ürünü olmadığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri hakkındaki tartışmalar bir süredir dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Geçen Ağustos ayında Pentagon, bilinmeyen uçaklar ile ilgili görüntüleri araştırmak için “Tanımlanamayan Hava Olayları (UFO) Görev Gücü”'nü kurdu. Pentagon, grubun görevinin bu olayları "tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" ve ayrıca UFO'ların "doğası ve kökenleri" hakkında "içgörü kazanmak" olduğunu açıkladı.

"ABD'NİN GİZLİ ASKERİ TEKNOLOJİ OLMADIĞI KANITLANDI"

Bununla birlikte, raporun bir versiyonu bu ayın başlarında Kongre temsilcilerine sunuldu. İsmi açıklanmayan yetkililer ABD medyasına yaptığı açıklamada, raporun uzaylı faaliyetine dair hiçbir kanıt bulmadığını, ancak bunu dışlamadığını söyledi. Özellikle, gözlemlenen UFO'ların gizli ABD askeri teknolojisi olmadığının da kanıtlandığı bildirildi.

Askeri liderler, ayrıca söz konusu teknolojinin uzaylılar ait değilse bile Rusya veya Çin gibi ABD düşmanlarına ait olabileceğini söyledi.

PEKİ RAPOR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Geçen Ağustos ayında Pentagon, bilinmeyen uçaklar ile ilgili görüntüleri araştırmak için “Tanımlanamayan Hava Olayları (UFO) Görev Gücü”'nü kurdu. Pentagon, grubun görevinin bu olayları "tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" ve ayrıca UFO'ların "doğası ve kökenleri" hakkında "içgörü kazanmak" olduğunu açıkladı.

SON 120 YILDA MEYDANA GELEN 120'DEN FAZLA OLAY İNCELENDİ

Yetkililer, Pentagon'un geçen yıl gizliliğini kaldırdığı ve "açıklanamayan hava olayları" olarak nitelendirdiği üç video da dahil olmak üzere, son yirmi yılda 120'den fazla olayı inceledi.

Diğer taraftan, dünyayı sarsan hiçbir açıklama beklenmese de, tartışmalı bir konu hakkında hükümet raporunun varlığı, UFO'ların tamamen bilim kurgu popüler kültürü alanından ABD ulusal güvenlik dünyasına nasıl ışınlandığını gösteriyor.

PEKİ UFOLARI ŞİMDİ NEDEN UMURSUYORUZ?

Sözde ufologlardan oluşan sivil gruplar, varlıklarının kanıtlarının hükümet tarafından bastırıldığını iddia ederken, ABD'nin uzaylılar hakkında bildiklerini açıklaması için kamuoyu baskısı son yılllarda arttı.



Pentagon, ordunun az bilinen Gelişmiş Havacılık Tehditlerini Tanımlama Programı’nın bir parçası olarak 2007'den beri konuya ilişkin sessizce veri topluyor. Program için para, komplo teorisyenlerinin Roswell kasabasındaki bir uzaylı kazasından toplanan kalıntıların 1947'den beri incelendiğine inandığı 51. Bölgeyi kapsayan bölgeyi temsil eden Demokrat Nevada Senatörü Harry Reid'in talebi üzerine geldi.

ABD BAŞKANLARI YAPTIKLARI AÇIKLAMALARLA GÜNDEM OLDU

Bununla birlikte, ABD’nin üst düzey yetkilileri ve hata başkanları da son zamanlarda yaptıkları UFO açıklamalarıyla gündem oldu.

Hillary Clinton'ın uzun süredir UFO teorilerinin takipçisi olan kampanya yöneticisi John Podesta, 2016 kampanyası sırasında, seçilirse uzaylılar hakkında gizli hükümet raporları yayınlayacağına söz verdi. Geçen yılki bir röportajda ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump, uzaylılar hakkında öğrendiklerini ailesine bile açıklamayacağını söyledi.

"Sizinle bu konuda bildiklerimden bahsetmeyeceğim ama çok ilginç" dedi.

OBAMA: NE OLDUĞUNU GERÇEKTEN BİLMİYORUZ

Eski Başkan Barack Obama ise, Mayıs ayında katıldığı bir programda TV sunucusu James Corden'a "Göreve geldiğimde sordum: Uzaylı örneklerini ve uzay gemisini sakladığımız bir yerde laboratuvar var mı? Ve bilirsiniz, biraz araştırma yaptılar ve cevap ‘hayır’ oldu.Doğru olan şu ve gerçekten ciddiyim, gökyüzündeki nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamıyoruz ... Ve bu yüzden, bilirsiniz, bence insanlar hala araştırmayı ve bunun ne olduğunu anlamaya çalışmayı ciddiye alıyor” dedi.

UZAYLILARA DAİR HANGİ KANITLAR VAR?

ABD’li istihbarat yetkilileri, askeri silahların ve eğitim tesislerinin yakınında UFO'ları kokpitlerinden kişisel olarak gözlemleyen pilotlardan gelen daha güvenilir raporların bazılarıyla, tuhaf olayları ayrıntılı olarak açıkladı.

TRUMP'IN İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ: KAMUOYUNA AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA OLAY VAR

Mart ayında, Trump'ın daha önce 18 ABD istihbarat teşkilatını denetleyen eski ulusal istihbarat direktörü John Ratcliffe, Fox News'e verdiği demeçte, "Açıkçası, kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla olay var. Donanma veya Hava Kuvvetleri pilotları tarafından görülen veya uydu görüntüleri tarafından yakalanan, açıkçası açıklaması zor eylemlerde bulunan nesnelerden bahsediyoruz. Teknolojisine sahip olmadığımız veya sonik bir patlama olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat edebilen, tekrarlanması zor olan hareketlerden bahsediyoruz" dedi.

Diğer taraftan, geçen ABD Donanması’nın iki eski pilotu Pasifik Okyanusu’nda hareketlerini yansıtıyormuş gibi görünen bir nesne gördüklerini öne sürdü.

Pilotlardan Alex Dietrich, "Çok hızlı ve düzensiz hareket ediyordu. Hangi yöne döneceğinii nasıl manevra yaptığını veya tahrik sistemini tahmin edemedik. Görünür bir duman izi veya itiş gücü yoktu” dedi.

DİĞER ÜLKELER UFO’LAR HAKKINDA NELER YAPIYOR?

Eski senatör Reid, Pentagon'daki UFO programı için elde ettiği 22 milyon doları savundu ve diğer ülkelerin de konuyu incelediğini söyledi. Reid, "Çin'in bunu yaptığını biliyoruz. Rusya'nın da KGB ajanları aracılığıyla uzaylılar araştırdığından haberdarız. Bu yüzden biz de araştırsak iyi olur” dedi.

Reid, ayrıca ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan araştırmanın, "İki kişinin, dört kişinin, altı kişinin veya 20 kişinin değil, yüzlerce insanın, bazen hepsinin aynı anda bu şeyleri gördüğünü gösterdi" dedi.

Öte yandan, geçen Aralık ayında, İsrail Uzay Departmanı’nın eski başkanı Haim Eshed, Yediot Aharonot gazetesine, Trump'ın galaksiler arası bir anlaşmanın varlığını açıklamanın eşiğinde olduğunu, ancak bir "kitlesel histeri"yi kışkırtma korkusuyla geri çekildiğini söylemişti.

"ABD HÜKÜMETİ İLE UZAYLILAR ARASINDA BİR ANLAŞMA VAR"

Haim Eshede, "ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma var. Dünyada deneyler yapmak için bir sözleşme imzaladılar” dedi.