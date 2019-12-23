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Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde skolyoz ameliyatı olan 14 yaşındaki Nevre Kırıkkaleli’yi kabul etti

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Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde skolyoz ameliyatı olan 14 yaşındaki Nevre Kırıkkaleli’yi kabul etti
Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde skolyoz ameliyatı olan 14 yaşındaki Nevre Kırıkkaleli’yi kabul etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde skolyoz ameliyatı olan 14 yaşındaki Nevre Kırıkkaleli’yi kabul etti.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Ekim ayında Skolyoz ameliyatı olan Kırıkkaleli, kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Pilli’nin ameliyatın ardından kendisini ziyaret ettiğini ve bire bir ilgilendiğini, dolayısı ile teşekkürlerini iletmek istediğini söyledi.

Hasta ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Cenk Soydan, ameliyatı Akdeniz Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Yetkin Söyüncü ile gerçekleştirdiklerini, hastanın çok ileri skolyoz olduğunu, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, devlet hastanelerinde konularında uzman birçok doktorun, çok başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiğine işaret etti.

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