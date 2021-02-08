Pilli: Mutasyonlu virüs tespiti için örnekler Cerrahpaşa’ya gönderildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında koronavirüs pandemisinde ülkedeki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında koronavirüs pandemisinde ülkedeki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Pilli, bu sabah 10.00 itibarıyla 57 yeni vaka tespit edildiğini, 15 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Pilli, “yoğun bakımdaki hastaların 6’sı solunum cihazına bağlı tedavi görüyor, diğerleri ise yüksek basınçlı oksijen alıyor. Yoğun bakımda 40-50 yaş grubunda 2 kişi, 50-60 yaş grubunda 4 kişi, 60-70 yaş grubunda 2 kişi, 70-80 yaş grubunda 5 kişi ve 80-90 yaş grubunda 2 kişi var” dedi.

Ülkede mutasyonlu virüs olup olmadığının tespiti için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne gönderdikleri örneklerin incelendiğini kaydeden Bakan Pilli, sonucuyla ilgili açıklamanın bu akşam veya yarın yapılacağını söyledi.

Pilli, “Gelecek özel kitlerle kendi laboratuvarımızda mutasyona uğrayan virüsleri tespit edebileceğiz” dedi.

Bakan Ali Pilli, alınan önlemlere uyulursa mutasyonlu da olsa virüsün önlenebileceğini; herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.

Günde 60-70 vaka görüldüğünü, herkesin tedbirlere uyması halinde bu hafta içinde vakaların azalacağını öngördüklerini ifade eden Pilli, “Ama aldığımız tedbirleri uygulamazsak daha da kötü olacak. Pandemilerde önemli olan hastaların ve temaslıların izole edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Pilli, 14 Şubat’a kadar salgını kontrol almayı hedeflediklerini söyledi.

Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle AB’den 75 bin adet hızlı test kiti geleceğini ve antijen testlere yeniden başlanacağını da açıkladı.

Bakan Pilli, “testler içerisinde en iyisi yine de PCR testtir” dedi

Aşılarla ilgili de bilgiler veren Bakan Pilli, Türkiye üzerinden bugüne kadar 40 bin Sinovac aşısı geldiğini ve bunların 35 bininin kullanıldığını belirtti.

Pilli, “Cumartesi günü TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüm. Çin’den Türkiye’ye giden aşıların incelenme süresi Çarşamba veya Perşembe günü dolmasından sonra KKTC’ye aşı gönderilecek. Ama miktar konusunda net bir bilgi veremiyorum şu anda. Mart’ın sonuna kadar tüm ülkeyi aşılama hedefi koyduk ancak aşı gelirse” dedi.

Bakan Pilli, Avrupa Birliği’nden sağlanan Pfizer&Biontech aşılarının ikinci dozlarına ise bugün Lefkoşa’da Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’nde başlandığını kaydetti.

Pilli, pandeminin önlenmesinde aşının önemli olduğunu vurgulayarak şu anda 21 olan aşı merkezini 25’e çıkararak aşılamaya devam edeceklerini kaydetti.

Aşıların ülkeler arası satıldığını, KKTC’de aşıları tetkik edecek altyapı bulunmadığını o yüzden ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçecek aşıların ülkeye gelebileceğini belirten Pilli, “Onun dışında gelecek herhangi bir aşıyı kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnanıyorum ki Türkiye’den çok kısa sürede bize bayağı miktarda bir aşının geleceğidir. Süratle halkımızı aşılayacağız” diyen Sağlık Bakanı Pilli, aşı geldiği anda riskli meslek gruplarında çalışanların aşılanacağını; yarın veya Çarşamba günü polislerin aşılanmasına başlanacağını söyledi