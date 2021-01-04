Pilli: Şuan Herkes Pozitif Olabilir

Ziyaretlerde ikram yapılmaması, iş yerlerinde kahve-çay aralarına tek tek çıkılması gerektiğini vurgulayan Pilli, “Özellikle ikramlar sırasında maskeler çıkıyor.

Herkesten rica ediyorum; maske ve sosyal mesafe kuralına herkesin uyması gerek” dedi. “Herkes şu an pozitif olabilir” diyen Pilli, “Yanınızda gördüğünüz kişi, hiçbir şikayeti olmasa bile pozitif olabilir.

Temaslılardan çok sayıda vaka çıkıyor” ifadelerini kullanarak, “Bir ay eğlenceye gitmeyip, kurallara uyarsanız ölmezsiniz. Ama uymazsanız, canınızı kaybedebilirsiniz” şeklinde konuştu. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin saat 10.00 sıralarında toplandığını ve tedbirleri görüştüğünü belirten Pilli, Güney Kıbrıs’a geçişlere ilişkin sıkı tedbirlerin devam edeceğine işaret etti.

Alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet eden Bakan Pilli, “Herkesin başına bir polis koymamız mümkün değil” dedi.