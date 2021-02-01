Pilli:Kapanmaz isek 300 vaka günde çıkacak! Açılmak için kapanmalıyız!

Dr. Ali Pilli vaka sayıları aşağıya düşmeli. Bu durum 1 hafta sonra netleşecektir. Herkes zannetmesin ki tedbirlere uyulmaz ise bu vakalar inecek.

İşte satır başları;

Herkes zannetmesin ki aşı olacağız da herşey bitecek. Evet aşı güçlü bir silahtır ama mevzini de yapman lazım.

Dolayısı ile herkes maskesini takacak mesafesini koruyacak hijyeni de koruyacak.

Herkes görevini yapmak durumunda. Vakalar çoğalırsa hiç bir yer açılmaz.

Hep beraber yaparsak bu savaşı kazanırız.

Muhalefet de yardımcı oluyor. Kudret Beye ve Tufan Beye de teşekkür ediyorum.

Sağlıkta siyaset yoktur. Hepimiz birlikte bu savaşı kazanacağız. Ben kazanacağımıza da inanıyorum.

Şubat ve Mart ayını atlatırsak Nisan'da daha rahat olacağımızı düşünüyorum.

Kurallara uyarsak bu işi yeneriz.

Bu iş ciddi bir durumdur. Artık yaş 37-40 yaşında insanlar yoğun bakıma düşüyor. Bu basit bir hastalık değil.

Nefes alamazssın... Solunum zorluğu yapar.

Halka çağrımız vardır. Kurallara uyalım bu savaşı kapatalım.