  • BIST 1.492
  • Altın 430,847
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Pilli:Kapanmaz isek 300 vaka  günde çıkacak! Açılmak için kapanmalıyız!

» »
Kapanmaz isek 300 vaka  günde çıkacak! Açılmak için kapanmalıyız!
Pilli:Kapanmaz isek 300 vaka  günde çıkacak! Açılmak için kapanmalıyız!

Pilli:Kapanmaz isek 300 vaka  günde çıkacak! Açılmak için kapanmalıyız!

Dr. Ali Pilli vaka sayıları aşağıya düşmeli. Bu durum 1 hafta sonra netleşecektir. Herkes zannetmesin ki tedbirlere uyulmaz ise bu vakalar inecek.

 

İşte satır başları;

Herkes zannetmesin ki aşı olacağız da herşey bitecek. Evet aşı güçlü bir silahtır ama mevzini de yapman lazım.

Dolayısı ile herkes maskesini takacak mesafesini koruyacak hijyeni de koruyacak.

Herkes görevini yapmak durumunda. Vakalar çoğalırsa hiç bir yer açılmaz.

Hep beraber yaparsak bu savaşı kazanırız.

Muhalefet de yardımcı oluyor. Kudret Beye ve Tufan Beye de teşekkür ediyorum.

Sağlıkta siyaset yoktur. Hepimiz birlikte bu savaşı kazanacağız. Ben kazanacağımıza da inanıyorum.

Şubat ve Mart ayını atlatırsak Nisan'da daha rahat olacağımızı düşünüyorum.

Kurallara uyarsak bu işi yeneriz.

Bu iş ciddi bir durumdur. Artık yaş 37-40 yaşında insanlar yoğun bakıma düşüyor. Bu basit bir hastalık değil.

Nefes alamazssın... Solunum zorluğu yapar.

Halka çağrımız vardır. Kurallara uyalım bu savaşı kapatalım.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nüfusunun 3'te birini aşılayan İsrail, Filistin'e 5 bin doz koronavirüs aşısı göndermeyi kabul etti01 Şubat 2021 Pazartesi 21:29
  • Pfizer ve BioNTech, AB’ye ekstra 75 milyon doz Covid-19 aşısı verecek01 Şubat 2021 Pazartesi 21:08
  • Hapşırma nöbetine girdi hastanede tedaviyle kurtuldu01 Şubat 2021 Pazartesi 20:50
  • DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor01 Şubat 2021 Pazartesi 14:25
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci yine dünyaya umut oldu!01 Şubat 2021 Pazartesi 14:15
  • İşte KKTC'de ay ay tespit edilen Covid-19 vaka sayıları01 Şubat 2021 Pazartesi 13:14
  • Biontech'ten AB'ye 75 Milyon Doz Aşı Sözü01 Şubat 2021 Pazartesi 11:35
  • Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak01 Şubat 2021 Pazartesi 10:33
  • Dr. Özlem Gürkut: “Taburcu olandan fazla yeni gelen pozitif vaka var”01 Şubat 2021 Pazartesi 10:30
  • Covid-19 tedavisi gören 63 yıllık evli çift için hemşireleri romantik bir akşam organize etti31 Ocak 2021 Pazar 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti