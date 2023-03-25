Pınarbaşı kavşağında kaza! 1 Yaralı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 25.03.2023 tarihinde saat 18.35 raddelerinde, Boğazköy'de Boğazköy'de sakin Işıl OTAÇ (K-67) yönetimindeki NJ384 Plakalı salon araç ile tali yol olan Pınarbaşı kavşağı üzerinden durmadan anayol konumunda bulunan Atatürk Caddesine dikkatsiz bir şekilde çıkış yapması neticesinde, o esnada yönetiminde bulunan PV542 plakalı motosiklet ile Boğazköy istikametine doğru gitmekte olan Sezer ÖZTÜRK'ün (E-20) motosikletinin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan PV542 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip müşehade altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.