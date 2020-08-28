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Plaj, Tenis Turnuvası İle Şenleniyor…

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Plaj Tenisi Turnuvası 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Acapulco'da oynanacak.
Plaj, Tenis Turnuvası İle Şenleniyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Plaj Tenisi Turnuvası 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Acapulco'da oynanacak. Turnuva çift erkekler, çift kadınlar, karışık çiftler ve küçükler olmak üzere dört kategoride toplam 81 sporcu ile gerçekleştirilecek.

 

TURNUVADA ÖNEMLİ İSİMLER DE YER ALIYOR…

Turnuvada camiamızın başarılı tenisçilerinin yanında ülkemizin önemli isimleri de var. Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu turnuvada oyuncu olarak yer alıyor. Gazioğlu çift erkeklerde ülkemizin başarılı haber spikerlerinden Aytuğ Türkkan ile çift erkekler kategorisinde mücadele edecek.

Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş atletizim pistlerine verdikleri kısa molayı turnuvada değerlendirecek. Hekimoğlu ve Keleş çift erkekler kategorisinde turnuvada yer alıyor. Ayni zamanda ülkemiz voleybolcularından Merve Çelebi, Hekimoğlu ile karışık çiftlerde turnuvada mücadele edecek. Sezonun üçüncü ve son turnuvasının ana sponsorluğunu Uyusturucu ile Mücadele Komisyonu üstlenirken, Acapulco ve Meysusponsor olarak organizasyona katkı koydular.

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