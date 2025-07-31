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Plajlardaki Yasa Dışılık ve Taciz Devam Ediyor!

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Plajlardaki Yasa Dışılık ve Taciz Devam Ediyor!
Plajlardaki Yasa Dışılık ve Taciz Devam Ediyor!

Geçen gün Glapsides'te yanında getirdiği yiyecek ve içeceği tüketmek isterken tacize uğrayan bir vatandaştan sonra bu kez de yanında termos taşıdığı için Camelot Beach isimli plaj işletmesi tarafından taciz edilen başka bir vatandaş sayfamıza ulaştı.

Beraberinde termos olduğu için işletme tarafından azarlanan vatandaş, işletme tarafından hizmete sunulan şezlongların kullanılamaz durumda olduğunu da belirtirken, plajın temizliğinin de yapılmadığının da altını çizdi.

Oysa Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası'nın 6. maddesi "Her plâjın işletmecisi ve/veya sahibi ve/veya çalışanları, hizmet verdiği alan içerisinde bulunan plâjın temizliğinden sorumlu olup verilecek temizlik hizmeti için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz." demektedir.

Ayrıca aynı yasa altında çıkarılan emirnameye göre yasal olarak; her bir hizmet için 5, araba park yeri için ise 3 TL alınabilecekken işletme yasa dışı bir şekilde 300 TL ücret almıştır.

Hatırlanacağı üzere 2020 yılında Yüksek Mahkeme, ilgili belediye sınırlarında dahilinde bulunan Escape Beach’de denetimsizlik olduğunu belirterek, Alsancak Belediyesi’ni etkin denetim yapması ve 26/1993 sayılı Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası’nın uygulaması için emri vermişti.

Yüksek Mahkemenin bu kararı hatırlatmayı bir görev biliyoruz!

Bize ulaşan vatandaşın aktardığı yasa dışı uygulamaların bir ihbar kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor ve Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası uyarınca denetleme görev ve yetkisi bulunan Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi 'ni göreve davet ediyoruz!

Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır İnisiyatifi

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