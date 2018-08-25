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Poklonskaya: Uluslararası insan hakları kurumları Sağ Sektör'ü görmüyor

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Rusya milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, insan hakları örgütlerinin 50 Rus yetkiliye 'ölüm cezası veren' Ukraynalı Sağ Sektör örgütü hakkında hiçbir değerlendirme yapmayarak Rusya'ya karşı çifte standart uyguladığını belirtti
Poklonskaya: Uluslararası insan hakları kurumları Sağ Sektör'ü görmüyor

Poklonskaya, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, "Uluslararası insan hakları ve yargı kurumları tarafından bir değerlendirme beklemenin gereksiz olduğunu düşünüyorum, çünkü uzun süredir Rusya’ya karşı ikili ve üçlü standart politikası izliyorlar. Fakat yakında, aşırı milliyetçilerle saf tutmanın kendi topuklarına sıkmak gibi olduğunu anlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, 2014'teki Maydan olaylarına katılan aşırılık yanlısı Aleksandr Kostenko'nun soruşturulması sürecinde yer alan 50 Rus yetkiliyi öldürmek istediğini açıklamış ve Sağ Sektör'ün yöneticileri ve üyeleri hakkında dava açıldığını duyurmuştu.

Simferopol mahkemesi 15 Mayıs 2015'te Ukrayna'daki tartışmalı iktidar değişimi sürecinde aktif olarak yer aldığı ve Kiev'de Bağımsızlık Meydanı’ndaki olaylar sırasında Berkut taburunun bir üyesini vurmaktan, Kostenko'yu dört yıl ve iki ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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