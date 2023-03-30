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Polatpaşa Lisesi’nden “Üreterek İyileşiyoruz” geri dönüşüm projesi

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Polatpaşa Lisesi, Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi, “İyilikte Yarışalım” adlı yarışmaya “Üreterek İyileşiyoruz” geri dönüşüm projesiyle katıldı.
Polatpaşa Lisesi’nden “Üreterek İyileşiyoruz” geri dönüşüm projesi

Okuldan verilen bilgiye göre, projeyle, atık kağıtları toplayıp geri dönüştürerek, üretilen kağıtlarla ve çeşitli objelerle gençlere üretmeyi, üreterek var olmayı öğretmek hedeflendi.

“Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret” felsefesinden yola çıkılan projede, tüketen değil, üreten nesiller yetişmesine katkı koymanın önemi vurgulandı.

Öğrencilerin, iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve iş birliğini yaşayarak, öğrenmelerini desteklemenin en büyük amaç olduğu proje kapsamında okulda bir atölye çalışması yapıldı ve kağıt üretimi daha fazla öğrenciye öğretilmeye çalışıldı. 

Ayrıca önceden hazırlanan geri dönüşüm kağıtlarından oluşan kitap ayracı, not defteri, mumluk, çiçek saksısı gibi objelerin satışı da yapılarak, geliri ihtiyaçlı kişilere bağış olarak ayrıldı.

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