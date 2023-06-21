Polis-Halk Koşusunda Ertan Fellahoğlu 3. Oldu

Polis Örgütünün 59. Kuruluş yıldönümü ve “Polis Haftası kutlama etkinlikleri” çerçevesinde, Polis tarihinde ilk kez düzenlenen Polis-Halk koşusu (10 Km) polis ve halkın yoğun katılımı ile başken Lefkoşa’da koşuldu. KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu büyük kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlendi.

Polis tarafından alınan yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri ile tüm sporcuların koşuyu sağlıklı bir şekilde sonlandı. 11 kategoride gerçekleştirilen Polis-Halk koşusuna Serkan Benzinci (Trucks Trading Ltd.), Hasan Sapsızoğlu (Sapsızoğlu Garaj ve Yedek Parça), Serhat Mengüç ve Yaşar Sapsızoğlu (Oero Trading Ltd.)’nun sponsor olarak katkı koydular.

Büyük Kadınlar 27 / Büyük Erkekler 107

Polis Örgütünün 59. Kuruluş yıldönümü ve “Polis Haftası kutlama etkinlikleri” çerçevesinde, düzenlenen Polis-Halk koşusuna, büyük kadınlar (10 Km) 19-24 yaş 6, 25-29 yaş 1, 30-34 yaş 4, 35-39 yaşar 3, 40-44 yaş 3, 45-49 yaş 4, 55-59 yaş 4, 60-64 yaş 1, 65 + yaş üstü grubu 1 olmak üzere toplam 27 sporcu katıldı. Büyük erkekler (10 Km) 19-24 yaş 11, 25-29 yaş 12, 30-34 yaş 19, 35-39 yaş 17, 40-44 yaş 16, 45-49 yaş 12, 50-54 yaş 7, 55-59 yaş 9, 60-64 yaş 4 olmak üzere toplam 107 sporcu katılarak yarıştı.

MSA “Şampiyon Melekler”

Polis tarihinde ilk kez düzenlenen Polis-Halk koşusuna (10 Km) Mağusa Spor Akademisi “Şampiyon Melekler” adına “Proforce” sponsorluğunda Milli voleybolcularımızdan Kemal Şah, Ali Osman Nurettin, Ertan Fellahoğlu, Salih Hekimoğlu katılarak yarıştı. Polis-Halk koşusunda (10 Km) yarışan milli Voleybolcu Ertan Fellahoğlu büyük erkekler 19-24 yaş kategorisinde 0.55.36’lık derecesi ile üçüncü oldu. Ülke Voleybolunda yurt içi ve yurt dışında çok önemli başarılara imza atan milli Voleybolcular Kemal Şah, Ali Osman Nurettin, Ertan Fellahoğlu, Salih Hekimoğlu Mağusa Spor Akademisi “Şampiyon Melekler” adına “Proforce” sponsorluğunda yarışmaya katılarak destek olmaları taktirle karşılanırken, milli Voleybolcular komple sporcu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.