  • BIST 93.809
  • Altın 251,294
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Polis şov yaptı

» »
Perşembe sabah Girne’deki bir kuyumcudan çalınan, cuma günü Gazimağusa Limanı’nın kuzey kısmında gömülü olarak bulunan altın ve paralar Gazimağusa Polis Müdürlüğünde basına sergilendi.
Polis şov yaptı

Polis Basın Subaylığından  yapılan açıklamada,  çalınan altın ve paraların  büyük kısmının bulunduğu  bildirildi.

Polis açıklamasında  çalınan altın ve paraların miktarı da belirtildi.

Buna göre soygunda; “9 adet tabla, 60 adet küçük kolyelik ve kolye standı, 2 adet bileklik standı, 3 adet küpe standı, 35 adet yüzük standı, 14 ayar sarı ve beyaz altından mamül toplam 1170 adet kolye, 80 adet kolye ucu, 165 adet bilezik, 363 adet bileklik, 348 adet yüzük, 670 çift küpe, 140 adet maşallah; pırlanta olan toplam 74 adet kolye, 10 adet bilezik, 139 adet bileklik, 1046 adet yüzük, 32 adet küpe ve 15000 STG, yaklaşık 4000 TL değerinde Euro ve Türk lirası madeni para” çalınmıştı.

Açıklamada, sanıkların arandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:18
  • Meral Akıncı kadına karşı eşitsizlik olgusunun, dünyanın her yerinde yaşanan ortak bir sorun olduğunu belirtti02 Mayıs 2019 Perşembe 18:29
  • Austine Wallie’nin öldürülmesisyle ilgili yeni gelişme22 Nisan 2019 Pazartesi 08:38
  • LEKAD Vatandaşlık yasasındaki Bakanlar Kurulu yetkileri değişmeli17 Nisan 2019 Çarşamba 14:00
  • Lefke BB Aziz Kaya: Herhangi bir trafik güvenliği veya kural ihlalinde polis tarafından yazılması rica olunur.15 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
  • Denktaş, Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi12 Nisan 2019 Cuma 16:10
  • 10. Yafa Portakal Şöleni gerçekleştirildi08 Nisan 2019 Pazartesi 09:50
  • 10. Lefke Yafa Portakal Festivali bugün gerçekleştirildi06 Nisan 2019 Cumartesi 13:47
  • Özyiğit, Yeşilırmak ve Yedidalga'yı ziyaret etti; bölge okullarında inceleme yaptı04 Nisan 2019 Perşembe 11:05
  • 10. Yafa Portakal Festivali 6-7 Nisan’da Lefke Çarşı Merkezi’nde01 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti