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Polisten Eş Zamanlı Asayiş ve Trafik Denetimi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Eş Zamanlı Asayiş ve Trafik Denetimi

29.05.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

 

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 817 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 18’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 113 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

  1. ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.
  2. Kapama saatine uymadığı tespit edilen 1 işletme aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1050 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 82’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 268 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 37 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 425 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 32’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 89 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

 

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