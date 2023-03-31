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Polisten İki Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten İki Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1.         30.03.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da, A.G.A.M.B.(E-19)’nin, şüpheli hareketleri sonucu yanına yaklaşan polisleri fark etmesi üzerine, yere attığı tasarrufundaki pakette yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

           

2.         30.03.2023 tarihinde, Girne’de, C.O.(K-22) ve P.A.U.(K-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahlarda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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