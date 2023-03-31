Polisten Sıkı Denetim

Trafik kazalarının meydana gelmesinde en önemli etkenlerden olan alkollü içki tesiri altında araç kullanma ile ilgili polisin denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Polisin ülke genelindeki etkin trafik denetimleri sayesinde, alttaki tabloda da görüleceği üzere 2022 yılının 25-31 Mart tarihleri ile, 2023 yılının 25-31 Mart tarihleri arasındaki zaman diliminde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilen sürücülerin sayısında azalma olduğu görülmektedir.