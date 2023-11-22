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SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Politico: ABD'de Gazze'deki vahşeti gizleme tartışması yapılıyor

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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Joe Biden yönetiminin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın ardından gazetecilerin bölgeye erişiminin, Gazze'deki vahşeti daha çok ortaya çıkarmasından endişe duyduğunu yazdı.
Politico: ABD'de Gazze'deki vahşeti gizleme tartışması yapılıyor

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma konusunda ABD yönetiminin "endişeli" olduğu vurgulandı.

Biden yönetiminin, kendi partisi içinden gelen "ateşkes" çağrılarına kulak tıkayarak, esirlerin serbest kalmasını öncelik edindiği belirtilen haberde, esir takası tam anlamıyla gerçekleşene kadar ABD yönetiminin konuya ihtiyatlı yaklaştığı kaydedildi.

Haberde, Biden yönetiminin, Hamas'ın yenilmesi durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin burası için planı konusunda da endişeli olduğu aktarıldı.

Haberde, "Gazze'deki duraklamanın istenmeyen sonuçları hakkında Biden yönetimi içinde bir endişe hakim. Bu da duraklamayla gazetecilerin Gazze'ye erişiminin genişletilmesi, buradaki yıkımın daha net gözler önüne serilmesi ve İsrail hakkında halk görüşünün değişmesi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.

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