  • BIST 8190.86
  • Altın 1682.542
  • Dolar 27.2043
  • Euro 28.9261
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

Polonya, Almanya'yı "iç işlerine karışmaya çalışmakla" suçladı

» »
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Almanya'yı ülkesinin iç işlerine karışmaya çalışmakla suçladı.
Polonya, Almanya'yı "iç işlerine karışmaya çalışmakla" suçladı

Bakan Rau, ülkesinin Afrika ve Asya'daki konsolosluklarında usulsüz vize verildiğine dair iddialara Varşova yönetiminin açıklık getirmesi gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sosyal medya platformu X hesabından yanıt verdi.

Paylaşımında Almanya'yı eleştiren Rau, Scholz'un açıklamasının "devletlerin egemen eşitliği ilkesini" ihlal ettiğini belirtti.

Rau, "Almanya Şansölyesi'nin yetkisinin Polonya'da devam etmekte olan yargılamalarla ilgili olmadığı açıktır. Bu yöndeki açıklamalar, Polonya'nın iç işlerine ve ülkede devam etmekte olan seçim kampanyasına müdahale etme girişimine işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın iyi ilişkiler adına Polonya'nın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Rau, "Almanya Şansölyesi'ni ikili ilişkilerimize zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Polonya'da 15 Eylül'de ülkeye giriş vizesi verilmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk görevden alınmıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin tüm konsolosluk temsilciliklerinde özel teftiş ve denetim yapılacağını bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada'dan Ukrayna'ya hava savunma teçhizatı sağlayan ortaklığa 24,3 milyon dolar katkı18 Eylül 2023 Pazartesi 10:29
  • Türkler Altın Vizeye Hücum Etti18 Eylül 2023 Pazartesi 08:52
  • Macaristan ve Slovakya, Ukrayna tahılının ithalatına yönelik kendi yasaklarını uygulayacak18 Eylül 2023 Pazartesi 08:29
  • AP Raporu: AB Türkiye’ye Kapıları Aralamadı Bile15 Eylül 2023 Cuma 08:24
  • Avrupa Parlamentosu, ‘stratejik ortaklık’ öneren Türkiye raporunu onayladı13 Eylül 2023 Çarşamba 21:21
  • Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak13 Eylül 2023 Çarşamba 08:48
  • Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 Milyon Euro tahsis eden programı kabul etti12 Eylül 2023 Salı 18:38
  • Barselona'da trenin raylardan geçen bir gruba çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti11 Eylül 2023 Pazartesi 11:45
  • Yunanistan Başbakanı, sel zararlarının karşılanması için AB'den yardım isteyecek11 Eylül 2023 Pazartesi 11:34
  • Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için AB ve 7 ülkeden imza10 Eylül 2023 Pazar 09:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti