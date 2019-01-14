Polonya'da sahnede bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti (video)

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı, ülkenin en büyük bağış etkinliğinde sahnedeyken uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Polonya Sağlık Bakanı, Belediye Başkanı Adamowicz'in kurtarılamadığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre 53 yaşındaki Belediye Başkanı Pawel Adamowicz olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Polonya Sağlık Bakanı, Belediye Başkanı Adamowicz'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Saldırgan gözaltına alındı

Sabıkası olduğu belirtilen 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın, bağırarak Adamowicz'in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi.

Saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı geleneksel bir bağış konseri sırasında düzenlendi. Olay yerinden gelen görüntülerde, geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan saldırganın "Adamovicz öldü" diye bağırdığı ve hapishanede işkence gördüğünü söylediği duyuluyor.

Polonya medyası, saldırganın sahneye gazeteci kartıyla girdiğini duyururken, bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Saldırıdan dakikalar önce fotoğraf paylaşmıştı

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter'daki açıklamasında belediye başkanı için dua edilmesini istemişti.

Varşova'daki BBC Muhabiri Adam Easton, Adamowicz'in çocuk hastaneleri için para toplanan konserde bıçaklanmasının ülkeyi şoke ettiğini söyledi. Adamowicz'in Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk'ın belediye başkanlığını 20 yıldır yapan ve iyi tanınan bir siyasi olduğu belirtiliyor.

Belediye Başkanı, saldırıdan birkaç dakika önce, Instagram'da onlarca kişinin beyaz ışıklar tuttuğu bir fotoğraf paylaşmıştı.