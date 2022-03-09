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Polonya'nın MiG-29 savaş uçağı önerisi tartışma konusu oldu

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Polonya, tüm MiG-29 savaş uçaklarını ABD'ye vereceğini ve potansiyel olarak savaş uçaklarının Ukrayna ordusu tarafından kullanılmasına izin verecek bir düzenlemeyi ilerleteceğini söyledi.
Polonya'nın MiG-29 savaş uçağı önerisi tartışma konusu oldu

Polonya, tüm MiG-29 savaş uçaklarını ABD'ye vereceğini ve potansiyel olarak savaş uçaklarının Ukrayna ordusu tarafından kullanılmasına izin verecek bir düzenlemeyi ilerleteceğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Polonya'nın jetleri Almanya'daki ABD Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.

“Aynı zamanda Polonya, Amerika Birleşik Devletleri'nden bize  operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçaklar sağlamasını talep ediyor” denildi.

Pentagon inceliyor

Pentagon, Polonya'nın duyurusu hakkında hemen bir yorumda bulunmadı ve üst düzey bir ABD'li diplomat şaşkınlığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, "Bildiğim kadarıyla, bu uçakları bize teslim etmeyi planladıkları önceden bize danışılmadı" dedi. 

Nuland, "Masama geri dönmeyi ve uçakları bize teslim etme tekliflerine nasıl yanıt vereceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Washington, Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma savaş uçakları tedarik edeceği ve karşılığında kayıplarını telafi etmek için Amerikan F-16'larını alacağı öneriyi inceliyor.

Askeri etkisinin büyük olmayacağı belirtiliyor

Ukraynalı pilotlar, Sovyet dönemi savaş uçaklarını uçurmak için eğitilmiş durumda.

Eski Sovyet bloğu NATO üyeleri Bulgaristan ve Slovakya'nın da hava kuvvetlerinde halen Sovyet yapımı savaş uçakları bulunuyor.

Polonya'nın Sovyet yapımı 28 MiG-29'unun teslimi, Batı'nın Rusya'yı caydırmak için daha fazlasını yapma kararlılığını göstereceği belirtiliyor.

Ancak askeri açıdan sayası çok fazla olmayan uçakların büyük etki yaratması beklenmiyor.

MiG-29'ların  Rus hava kuvvetleri için kolay bir av olabileceği belirtiliyor.

Rusya, Ukrayna'nın hava kuvvetlerini desteklemenin Moskova'da çatışmaya katılmak olarak görüleceği ve tedarikçileri olası misillemeye açık hale getireceği konusunda uyarmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, saldırı silahlarının teslimiyle ilgili herhangi bir kararın NATO üyeleri tarafından oybirliğiyle alınması gerektiğini söyledi.

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