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Pompeo: "Hindistan ile Pakistan arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeyi sürdüreceğiz"

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin azaltılması için "çok çalıştığını" söyledi.
Pompeo: "Hindistan ile Pakistan arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeyi sürdüreceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin azaltılması için "çok çalıştığını" söyledi. 

India Today'ın haberine göre, Filipinler'i ziyaret eden Pompeo, burada Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

İki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimin azaltılması ve diyalog süreci için "çok çalıştıklarını" ifade eden Pompeo, "Hindistan ile Pakistan arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeyi sürdüreceğiz." dedi. 

Pompeo, Hindistan ve Pakistan liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, her iki ülkeye, riski arttıracak herhangi bir eylemden kaçınma ve sükûnet çağrısında bulunduğunu kaydetti.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

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