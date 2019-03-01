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Pompeo'dan Güney Çin Denizi çıkışı

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkesinin, Güney Çin Denizi'nin her türlü sefere açık kalmasının temin edilmesine bağlılığını vurguladı.
Pompeo'dan Güney Çin Denizi çıkışı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, Güney Çin Denizi'nin her türlü sefere açık kalmasının temin edilmesine bağlılığını vurguladı.

Filipinler'i ziyaret eden Pompeo, Filipinli mevkidaşı Teodoro Locsin Jr. ile bir araya geldi.

Pompeo, Locsin Jr. ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Güney Çin Denizi'nin her türlü sefere açık kalmasının ve "Çin'in tartışmalı deniz geçitlerini kapatma tehdidi oluşturmamasının" temin edilmesine bağlılığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminin, Filipinler'i ve bölgedeki diğer ülkeleri "hayati önem taşıyan ticari geçitlerin açık kalması" amacıyla destekleyeceğini ifade ederek, "Çin'in Güney Çin Denizi'nde ada inşası ve askeri faaliyetleri, egemenliğinizi, güvenliğinizi, dolayısıyla ekonomik geçim kaynağınızı tehdit ediyor, aynı zamanda ABD'ninkini de." diye konuştu.

Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin Jr de Manila yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye verdiği teminatlar doğrultusunda, ABD'nin desteğinin arkasında olduğuna güvendiğini söyledi.

Pompeo, Filipinler ziyareti çerçevesinde dün geç saatlerde de Duterte ile bir araya geldi.

ABD'nin güvenlik politikalarını eleştiren, Çin ve Rusya'yı açıkça öven Duterte'nin Çin'in tartışmalı sulardaki faaliyetleri konusunda ABD'nin endişelerine nasıl karşılık verdiği ise bilinmiyor.

Pompeo, Filipinler'deki temasları sırasında insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve temel hakların önemine değindiğini de dile getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin iktidarında düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonları, Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından "insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla sert bir dille eleştiriliyordu.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

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