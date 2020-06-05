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Porno yıldızının şaman ayini ölümle sonuçlandı

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Porno yıldızının şaman ayini ölümle sonuçlandı
Porno yıldızının şaman ayini ölümle sonuçlandı

Ünlü porno film oyuncusu Nacho Vidal ve iki kişi daha İspanya'daki bir şaman ritüeli sırasında bir fotoğrafçının kullandığı güçlü psikedelik maddenin etkisiyle ölmesine dair yapılan soruşturma sonrası gözaltına alındı.

Geçen yıl Valencia kentinde Vidal'e ait bir evde yapılan bir şaman ayini sırasında José Luis Abad adlı moda fotoğrafçısı, Kolorado Nehir Kurbağası'nın (Bufo alvarius) tükürük bezlerinden elde edilen, dünyanın en güçlü psikedelik maddesi 5-MEO-DMT'i soluduktan sonra hayatını kaybetmişti.

Yapılan 11 aylık soruşturma sonrası Vidal'in bir kadın ve bir erkekle birlikte ritüeli organize edip iştirak ettikleri için kasıtsız adam öldürme ve sağlık yasalarını ihlal etmek suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Vidal'ın avukatı Daniel Salvador ise İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada müvekkilinin ritüel sırasında şaman kılığına girdiğini reddetti.

Salvador "Nacho bu kişinin ölümü nedeniyle çok üzgün ancak kendisinin masum olduğunu savunuyor. Nacho bu kişinin bu maddeyi tamamen kendi rızasıyla kullandığını söylüyor" dedi.

Kolorado Nehir Kurbağası'nın kendini savunmak için tükürük bezlerinde ürettiği bir zehrin kurutularak yakılması sonucu açığa çıkan 5-MEO-DMT dünyanın en güçlü psikedelik maddesi sayılıyor.

Madde, DMT, peyote ve psikedelik mantarlar gibi halüsinojenlerden çok daha güçlü bir etkiye sahip.Bazı bilim insanları 5-MEO-DMT'nin depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılabileceğini dile getiriyor.

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