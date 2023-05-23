  • BIST 4.470,97
  • Altın 1256.793
  • Dolar 19.8513
  • Euro 21.377
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Prens Harry, polis koruması satın alamayacak

» »
Kraliyet Ailesi'nin sansasyonel ismi Prens Harry bu defa da güvenlik sorunlarıyla gündemde. Sussex Dükü, Birleşik Krallık gezileri sırasında polis koruması satın almasına izin vermeyen karara itiraz hakkını kaybetti.
Prens Harry, polis koruması satın alamayacak

Prens Harry, bir süredir öne sürdüğü güvenlik sorunlarıyla dikkat çekiyordu. Özellikle geçen hafta paparazzilerle yaşadıkları kovalamacayı basına açıklayan Harry ve Markle çifti, bu defa da yeni bir kararla adeta yıkıldı.

Sussex Dükü, Yüksek Mahkeme’den kendi güvenliği için özel olarak ödeme yapmasına izin verilmeyen karara itiraz etmek istiyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı kişilerin polisten güvenlik satın almalarının uygun olmadığını savundu.

Prens Harry’nin, İngiltere’de bulunduğu süre boyunca polis koruması için özel ödeme yapmasını engelleyen İçişleri Bakanlığının kararına yasal olarak itiraz etme girişimine izin verilmedi.

Yargıç Martin Chamberlain, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karara yönelik adli bir inceleme yapılması talebinin kabul edilmediğini bildirdi.

Kararın, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın, geçen hafta bir törene katılmak için bulundukları ABD’nin New York kentinde paparazzilerle yaşadıkları kovalamanın ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2020’de Kraliyet’teki resmi görevlerinden istifa ederek, ABD’ye yerleşmelerinin ardından, İngiltere’de Kraliyet ailesi mensuplarına tanınan polis korumasından mahrum bırakılmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Şubat 2020’de, masrafları kendisi karşılasa bile Prens Harry’nin İngiltere’deyken kişisel polis koruması almasına son verilmesi kararı almıştı. İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı kişilerin polisten güvenlik satın almalarına izin verilmesine karşı çıkmıştı.

Prens Harry’nin annesi Prenses Diana da 1997’de Fransa’nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens Harry de Ocak 2020’de Kraliyet’teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan’la California’ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.

Harry, Şubat 2021’de verdiği bir mülakatta, zehirli diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu belirtmişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prens Harry’e kâbusu yaşattılar… Annesi gibi paparazziler tarafından kovalandı18 Mayıs 2023 Perşembe 19:50
  • İngiltere göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:38
  • İngiltere'de 2 milyon 550 bin kişi uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor16 Mayıs 2023 Salı 20:33
  • İngiltere'de grevler nedeniyle martta 556 bin iş günü kaybı yaşandı16 Mayıs 2023 Salı 15:23
  • İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli saldırı uçağı gönderecek15 Mayıs 2023 Pazartesi 23:15
  • İngiltere'de gaz ithalatı bağımlılığının yılda 30 milyar sterlin ticaret açığı oluşturacağı öngörülüyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:45
  • İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu14 Mayıs 2023 Pazar 19:45
  • İngilizler Türkiye’de seçimi tartışıyor: Sahte pornografik deep fake videolar seçimleri etkileyebilir14 Mayıs 2023 Pazar 16:21
  • Kral 3. Charles’ın veliahtlarıyla yeni bir fotoğrafı yayınlandı13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:59
  • İngiliz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü12 Mayıs 2023 Cuma 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti