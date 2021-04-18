Prens Philip, Kraliyet ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Windsor Başpapazı, tören sırasında Prens Philip'in "nezaketine, mizahına ve insanlığına" duyduğu saygıyı dile getirdi.

Koronavirüs düzenlemeleri nedeniyle katılanlar tören boyunca maske taktı. Kraliçe İkinci Elizabeth de tek başına, diğer aile üyelerinden sosyal mesafesini koruyarak oturdu.

Tören öncesinde Prens Philip'in çocukları tabutunun arkasından yürüdü ve ülke çapında bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Prens Philip'in naaşı, tasarımına yardımcı olduğu, modifiye edilmiş bir Land Rover araçla St. George's Şapeli'ne götürüldü.

Aracın arkasındaki kortejin ön sırasında Prenses Anne ve Prens Charles vardı. Arkalarında ise Prens Edward ve Prens Andrew yer aldı.

Üçüncü sırada, Prens William ve Prens Harry, aralarında ise kuzenleri Peter Phillips yürüdü.

Tören sırasında Prens William ve Prens Harry, karşılıklı sıralarda oturdu. Ancak törenin ardından sohbet ederek şapelden birlikte yürüyerek ayrıldılar.

Cenazeye 730'dan fazla ordu mensubu katıldı. Ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle şapelin içindeki törene katılımcı sayısı 30 ile sınırlı tutuldu.

Prens Philip, 9 Nisan Cuma günü 99 yaşında Windsor Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaleden şapele giden cenaze kortejinin başını Humbaracı Muhafızları çekti. Naaşın arkasında yürüyenler arasında Koramiral Sir Timothy Laurence ve Snowdon Kontu'nun yanı sıra Prens Philip'in yakın çalışma ekibinden isimler de vardı.

94 yaşındaki Kraliçe, kortejde yer almadı ve Bentley makam aracıyla şapele gitti.

Birleşik Krallık ve Cebelitarık'taki dokuz noktada yapılan top atışları, saygı duruşunun başlangıcı ve bitişini duyurdu.

Saygı duruşu sırasında, altı dakika boyunca Heathrow Havalimanı'na hiçbir uçak iniş ve kalkış yapılmadı. Spor etkinliklerinin başlama saati cenazeyle çakışmaması için yeniden düzenlendi.

Cenaze törenini, Windsor Başpapazı ve Canterbury Başpiskoposu idare etti.

Prens Philip'in naaşı törenin tamamlanmasının ardından Kraliyet Lahiti'ne indirilirken, askeri marşlar söylendi.

Windsor Başpapazı, Prens Philip'in "nezaketi, mizahı ve insanlığından" bahsetti ve "uzun yaşamış olmasının herkes için büyük bir nimet olduğunu" söyledi.

Törendeki konuşması sırasında, "Kraliçemize sarsılmaz sadakatinden, ulusumuza ve İngiliz Milletler Topluluğu'na hizmetinden, cesaretinden, metanetinden ve inancından ilham aldık" dedi.

Törende, Dükün Kraliyet Donanması ile ilişkisi ve deniz sevgisi de ön planda tutulan temalar arasında oldu. Prens Philip'in isteği doğrultusunda törende vaaz verilmedi.

Çalınan müzikler arasında, William Whiting'in 1860 tarihli ilahisi, denizciler ve deniz kuvvetleri ile ilişkilendirilen şarkılar yer aldı.

Koronavirüs kısıtlamaları uyarınca, koroda yalnızca dört kişi yer aldı ve törene katılanlar da ilahilere eşlik etmedi.

Buckingham Sarayı, cenaze planlarının kamu sağlığı kuralları dikkate alınacak şekilde değiştirildiğini açıkladı.

Cenaze töreninin tamamı, Windsor Kalesi'ni kapsayan arazi içerisinde yapıldı. Halktan hem bu bölgede hem de diğer kraliyet konutlarının olduğu noktalarda toplanmamaları istendi.

Ancak günün ve törenin sembolik yönleri, Prens Philip'in istekleri doğrultusunda gerçekleştirildi ve ordu ile bağları ve ve kişisel yaşamının unsurlarını yansıtıyordu.

Cenaze töreni öncesinde Kraliçe, Edinburgh Dükü ile Aberdeenshire'daki çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.

2003 yılında Wessex Kontesi tarafından çekilen fotoğrafta, çift, bir piknik örtüsünün üzerinde dinlenirken görülüyor.

Cenazeye katılan konuklar, madalyalarını taktı ancak askeri üniforma giymedi.

Kraliçe ve Prens Philip'in dört çocuğu Galler Prensi Charles, Prenses Anne, York Dükü Andrew ve Wessex Kontu Edward ile sekiz torunu törene katılırken, torunlarının çocukları ise törende yer almadı.

Törene çocukları ve torunlarının eşleri de katıldı. Bu isimler arasında kısa bir süre önce Prenses Eugiene ve Beatrice ile evlenerek aileye dahil olan Jack Brooksbank ve Edoardo Mapelli Mozzi de bulunuyor.

Ancak Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise hamileliği nedeniyle doktorunun seyahat etmemesini tavsiye etmesi üzerine törene katılmadı. Markle'ın töreni ABD'deki evinden canlı yayında izlediği belirtildi.

Törene katılan diğer isimler ise Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Prens Philip'in Alman akrabaları oldu.