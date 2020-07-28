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Prof. Dr. Benter, 'Journal of Drug Targeting' dergisinde COVID-19 tedavisini anlattı

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Prof. Dr. Benter, 'Journal of Drug Targeting' dergisinde COVID-19 tedavisini anlattı
Prof. Dr. Benter, 'Journal of Drug Targeting' dergisinde COVID-19 tedavisini anlattı

Prof. Dr. İbrahim Benter ve işbirliği içinde olduğu akademisyenlerin hazırladığı makale, bugünekadar COVID-19 tedavisiyle ilgili açıklanan bilgileri kapsayan ve özellikle kalp, damar, hipertansiyon ve diabet hastalarında kullanılan ilaçların ACE2-COVID-19 sistemini nasıl etkilediğine ve doktorların hasta tedavisinde dikkat etmesi gereken bazı önemli konulara açıklık getiriyor.

Makalede, bilim insanlarına ve hasta tedavisi yapan doktorlara, dergilerde ve basında çıkan bilgileri incelerken hangi hassas noktalara dikkat etmeleri konusunda tavsiyeler veriliyor. Prof. Dr. Benter 2020 yılında ilaç veya aşı kullanımının mümkün görünmediğini söyledi.

Hipertansiyon, diabet ve yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, ACE2 protein sayısını artırdığı için COVID-19 virüsünün hücrelere daha kolay girerek hastalara daha çok zarar verebileceğini iddia eden bazı uzmanlar, bu ilaçların artık hastalara verilmemesi gerektiğini savunuyor. Prof. Benter ve arkadaşları ise söz konusu ilaçların tedaviden çıkarılmasının niçin doğru olmadığını dünyanın birçok yerinden gelen deney sonuçlarını kullanarak anlatıyor.

"Pharmacotherapy in COVID-19 patients: A review of ACE2-raising drugs and their clinical safety" başlıklı makale yayınlandı (Journal of Drug Targeting, tandfonline.com).

Makalede incelenen ilaçlardan arasındaAtacand, Zestril, Delix, Cozaar, Victoza, Avandamet, Eplerenone Accord ve İnsulin bulunuyor.

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