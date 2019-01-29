  • BIST 102.373
  • Altın 223,573
  • Dolar 5,3098
  • Euro 6,0659
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Prof. Şanlıdağ, Mezun Olan Öğrencilere Başarılar Diledi…

» »
Yakın Doğu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2018- 2019 Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleştirildi.
Prof. Şanlıdağ, Mezun Olan Öğrencilere Başarılar Diledi…

Yakın Doğu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2018- 2019 Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tiryakioğlu ile mezunlar adına Spor Yöneticiliği Bölümünü birincilikle bitiren İlkay Kay birer konuşma yaptı.

Prof. Şanlıdağ, Mezun Olan Öğrencilere Başarılar Diledi…

Törende ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, sporun evrensel yapısından bahsederek, sporun performans geliştirmenin yanında sağlık açısından da insanoğluna büyük katkıları olduğunu, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu bilinç içerisinde öğrencilere eğitim verildiğini söyledi. Mezun olan öğrencilerin ileriki mesleki hayatlarında başarılı olarak kendilerini gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Öğrencilerin bugünlere gelmesinde emeği geçen aileleri ve öğretim üyelerini de gönülden kutlarım” dedi.

Sporun Bütünleştirici ve Kaynaştırıcı Yönleri ile Eğitim Veriliyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tiryakioğlu da, 4 yıl süre ile öğrencilerin sistemli ve zor bir eğitimden geçtiklerini, araştırmacı ve bilimsel temeller çerçevesinde sporun bütünleştirici ve kaynaştırıcı yönlerini ön plana çıkararak eğitim verdiklerini anlattı. Prof. Dr. Tiryakioğlu, bu temeller içerisinde eğitim alan öğrencilerin mesleki hayatlarında başarılı olarak, başta aileleri olmak üzere 4 yıl boyunca emek veren tüm öğretim üyelerinin de gururlandıracaklarını dile getirdi. Prof. Tiryakioğlu sözlerinin sonunda “Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri ailesi olarak her zaman öğrencilerin mesleki hayatlarında takipçisi olacağız” dedi.

İlkay Kaya: "Bundan Sonraki Mesleki Hayatımda Kazanacağım Başarılarla Bana Destek Olan Herkesi Gururlandıracağım''

Tören, mezunlar adına İlkay Kaya'nın dönem mezunları adına yaptığı konuşma ile devam etti. Kaya, üniversite eğitimine başladığı ilk günden itibaren sistemli ve bilimsel şartlara uygun bir eğitim aldığını, bu kısa dönem içerisinde kendisini mesleki bilgi açısından çok geliştirdiğini ve kendisinin bu gelişiminde pay sahibi olan başta ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bundan sonraki mesleki hayatında kazanacağı başarılarla kendisine destek olan herkesi gururlandıracağını'' söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebelik Döneminde Yapılacak Doğru Egzersiz Doğumu Kolaylaştırıyor23 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
  • İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Günsel'i ziyaret etti21 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
  • İran Üniversiteleri ile Önemli Ortak Eğitim Programları Yürütüyoruz…21 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
  • Yakın Doğu Kolejinde Çocuk Hakları Bilgilendirme Semineri Yapıldı…21 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
  • Yüksek Tansiyon Hastaları İçin Yeni Umut20 Ocak 2019 Pazar 16:35
  • Yakın Doğu Okullar Grubu “Sağlık Sigortası” Uygulamasını Hayata Geçirdi…20 Ocak 2019 Pazar 16:10
  • Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Şimdi de Fotoğraf Yarışmasına Odaklanıyor18 Ocak 2019 Cuma 11:48
  • Özgürlük Mücadelesi Liderleri Yakın Doğu İlkokulunda Anıldı…18 Ocak 2019 Cuma 11:35
  • Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Şimdi de Fotoğraf Yarışmasına Odaklanıyor…18 Ocak 2019 Cuma 11:10
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eğitimdeki Rekor Başarısı17 Ocak 2019 Perşembe 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti