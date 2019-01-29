Yakın Doğu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2018- 2019 Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tiryakioğlu ile mezunlar adına Spor Yöneticiliği Bölümünü birincilikle bitiren İlkay Kay birer konuşma yaptı.

Prof. Şanlıdağ, Mezun Olan Öğrencilere Başarılar Diledi…

Törende ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, sporun evrensel yapısından bahsederek, sporun performans geliştirmenin yanında sağlık açısından da insanoğluna büyük katkıları olduğunu, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu bilinç içerisinde öğrencilere eğitim verildiğini söyledi. Mezun olan öğrencilerin ileriki mesleki hayatlarında başarılı olarak kendilerini gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Öğrencilerin bugünlere gelmesinde emeği geçen aileleri ve öğretim üyelerini de gönülden kutlarım” dedi.

Sporun Bütünleştirici ve Kaynaştırıcı Yönleri ile Eğitim Veriliyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tiryakioğlu da, 4 yıl süre ile öğrencilerin sistemli ve zor bir eğitimden geçtiklerini, araştırmacı ve bilimsel temeller çerçevesinde sporun bütünleştirici ve kaynaştırıcı yönlerini ön plana çıkararak eğitim verdiklerini anlattı. Prof. Dr. Tiryakioğlu, bu temeller içerisinde eğitim alan öğrencilerin mesleki hayatlarında başarılı olarak, başta aileleri olmak üzere 4 yıl boyunca emek veren tüm öğretim üyelerinin de gururlandıracaklarını dile getirdi. Prof. Tiryakioğlu sözlerinin sonunda “Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri ailesi olarak her zaman öğrencilerin mesleki hayatlarında takipçisi olacağız” dedi.

İlkay Kaya: "Bundan Sonraki Mesleki Hayatımda Kazanacağım Başarılarla Bana Destek Olan Herkesi Gururlandıracağım''

Tören, mezunlar adına İlkay Kaya'nın dönem mezunları adına yaptığı konuşma ile devam etti. Kaya, üniversite eğitimine başladığı ilk günden itibaren sistemli ve bilimsel şartlara uygun bir eğitim aldığını, bu kısa dönem içerisinde kendisini mesleki bilgi açısından çok geliştirdiğini ve kendisinin bu gelişiminde pay sahibi olan başta ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bundan sonraki mesleki hayatında kazanacağı başarılarla kendisine destek olan herkesi gururlandıracağını'' söyledi.