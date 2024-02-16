Puro kaçakçılığı!

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontroller neticesinde tütün ürünü ve alkol satış merkezleri (of lincence) denetlendi, çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi!

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontroller neticesinde tütün ürünü ve alkol satış merkezleri (of lincence) denetlendi, çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi!

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından ülke genelinde yapılan kontroller neticesinde tütün ürünü ve alkol satış merkezleri (of lincence) denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda başta puro olmak üzere birçok kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Polisin denetimlerine devam etmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi de zaman zaman yaptığı denetimlerle birçok kaçak ve tarihi geçmiş mal ele geçiriyor.