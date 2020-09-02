  • BIST 1.088
  • Altın 465,159
  • Dolar 7,3665
  • Euro 8,7327
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

Putin, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak

» »
BM’nin açıkladığı ön konuşmacı programına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde 22 Eylül’de konuşma yapacak.
Putin, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak

BM’nin açıkladığı ön konuşmacı programına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde 22 Eylül’de konuşma yapacak. Rus liderin konuşması, video halinde olacak.

Bu yıl 22-29 Eylül’de gerçekleşecek BM Genel Kurulu çerçevesinde ilk gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video halindeki konuşması gösterilecek.

BM’nin açıkladığı ön programa göre, Putin, ilk gün konuşma yapacak liderler arasında yedinci sırada yer alıyor.

Putin’den önce Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Çin, Şili ve Küba liderlerinin konuşmaları dinlenecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da aynı gün konuşma yapması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ise 23 Eylül’de konuşması planlanıyor.

Koronavirüsle ilgili kısıtlamalar nedeniyle bu yıl BM Genel Kurulu’nun kayıtlı video halindeki konuşmalarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak BM, liderlerin genel merkezi şahsen ziyaret etmesinin yasak olmayacağını belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meis: Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin tepkisi sonrası 'Nöbet değişimi alışılagelmiş bir durum' dedi31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:22
  • Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:25
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Rusya, Çin ve Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor"31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:04
  • Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:58
  • Norveç'te Kamp Alanına Saldıran Kutup Ayısı, Bir Kişiyi Öldürdü28 Ağustos 2020 Cuma 15:43
  • Almanya, Doğu Akdeniz'de "Diyalog" Çağrısını Yineledi28 Ağustos 2020 Cuma 15:40
  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan İran'a Eleştiri27 Ağustos 2020 Perşembe 16:21
  • Stoltenberg: "Doğu Akdeniz'deki kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli"27 Ağustos 2020 Perşembe 12:00
  • Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı27 Ağustos 2020 Perşembe 08:40
  • Fransa polisi üstsüz güneşlenen kadınlara 'giyinin' dedi, İçişleri Bakanı kadınlara destek verdi: 'Özgürlük değerlidir'26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti