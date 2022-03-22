  • BIST 2.168,78
  • Altın 918.297
  • Dolar 14.8104
  • Euro 16.3016
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Putin emri bizzat verdi: Wagner paralı askerleri, Zelenskiy’i öldürmek için Ukrayna’da

» »
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçen hafta yayınlanan bazı rapor ve haberlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yönelik suikast timlerinin ve paralı askerlerin harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.
Putin emri bizzat verdi: Wagner paralı askerleri, Zelenskiy’i öldürmek için Ukrayna’da

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçen hafta yayınlanan bazı rapor ve haberlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yönelik suikast timlerinin ve paralı askerlerin harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Bugün ise Ukrayna istihbaratı, Rus Wagner grubu paralı askerlerinin Zelenskiy’e suikast düzenlemek amacıyla Ukrayna’ya gittiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı’na bağlı istihbarat yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wagner grubuna atıfta bulunarak ‘saldırı emrini şahsen verdiğini’ söyledi.

SUİKAST LİSTESİNDE ÜST DÜZEY İSİMLER BULUNUYOR

İstihbarat raporunda, ‘Önceki girişimlerin başarısız olması nedeniyle Wagner grubun savaşa gönderildiği” bilgisi de yer aldı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak’ın da suikast timinin listesinde olduğu öne sürüldü. Daha önce Zelenskiy’in eşi Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska’nın da listede olduğu öne sürülmüştü.

“Putin'in şefi” olarak bilinen Prigozhin'in (soldaki) Wagner grubunu finanse ettiği biliniyor.

Kremlin, Moskova’nın kirli işlerini yürütmek için dünya çapında konuşlanmış 600 kişilik bir paralı asker grubu olan Wagner grubuyla bağlarını uzun süredir yalanlıyor. Ancak dünyanın farklı yerlerinden gelen istihbarat raporları, Wagner grubun uzun zamandır gücün Putin’in kişisel suikast timi olduğunu iddia ediyor.

Ukrayna istihbaratı, Çeçen lider Kadirov’a bağlı birliklerin de Zelenskiy’nin öldürülmesinde rol aldıklarına inandıklarını söyledi.

Daha önce de İngiliz The Times gazetesi, Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve resmi olarak “catering” sektöründe olan Prigozhin'in bu grubu finanse ettiğini açıklamıştı. Wagner grubunu ise eski bir özel harekat askeri olan Dmitri Utkin'in yönettiğini aktaran gazete, Wagner isminin ise Adolf Hitler'in en sevdiği besteciden geldiğine dikkat çekmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği dışişleri ve savunma bakanları toplandı21 Mart 2022 Pazartesi 15:01
  • Rusya: Sumy’deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu21 Mart 2022 Pazartesi 14:31
  • Bangladeş’te alabora olan feribotta ölenlerin sayısı 7’ye çıktı21 Mart 2022 Pazartesi 13:58
  • Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil21 Mart 2022 Pazartesi 13:01
  • Nükleer santralde mahsur kalan Çernobil çalışanları eve gidebilecek21 Mart 2022 Pazartesi 12:31
  • Ukrayna askeri sağlık servisi başkanı: Rus esirlerin hadım edilmesi için talimat verdim21 Mart 2022 Pazartesi 11:48
  • Almanya Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Katar ile masaya oturdu21 Mart 2022 Pazartesi 10:42
  • Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri teçhizat desteğinde bulunacak21 Mart 2022 Pazartesi 10:20
  • Zelenski, 'Putin ile müzakereye hazır olduğunu' söyledi20 Mart 2022 Pazar 20:00
  • Ukrayna'da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı20 Mart 2022 Pazar 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti