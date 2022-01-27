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Putin, Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede savaş istemediklerini söyleyerek, gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak için taraflar arasında arabuluculuk yapmayı önermişti
Putin, Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede savaş istemediklerini söyleyerek, gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak için taraflar arasında arabuluculuk yapmayı önermişti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye'ye davet etti” bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı.

KREMLİN’DEN ABD AÇIKLAMASI

Bugün ise bu davete Kremlin’den yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Erdoğan’ın davetini kabul ettiği belirtilirken, görüşmenin corona virüsü takvimine göre planlanacağı aktarıldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ABD ile diyaloğu sürdürmek istediklerini, ancak Rusya’nın ana güvenlik taleplerinin Washington tarafından dikkate alınmadığını vurgularken, Moskova’nın bu olayı sonuca bağlamak için acele etmeyeceği vurgulandı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa’da yaşanan gerilimin Soğuk Savaş’ı anımsattığını belirterek, Rusya’nın kapsamlı güvenlik taleplerine ABD’nin yanıtını gözden geçirmesinin zaman alacağını söyledi.

ABD VE RUS DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Diyaloğu sürdürmenin hem Moskova’nın hem de Washington’un çıkarına olduğunu belirten Peskov, ancak ABD ve NATO’dan Rusya’nın ana taleplerinin kabul edilemez olduğuna dair açıklamaların iyimserliğe fazla yer bırakmadığını söyledi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD ile ilgili olarak temel konuda ‘olumlu’ bir yanıt alamadıklarını belirtirken, bundan sonra atılacak adımlara Putin’in karar vereceğini vurguladı. Lavrov, ABD ve Rus dışişleri bakanlarının olası bir görüşmesiyle ilgili detayın ise henüz netleşmediğini belirtti.

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