  • BIST 1.428
  • Altın 482,629
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Putin: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek vermeye hazırız

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.
Putin: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek vermeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Son günlerde uluslararası gündemde önemli bir yer tutan, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması ile ilgili konuda bir açıklama da Rusya lideri Putin'den geldi.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'yla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiren Putin, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyetinin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını belirterek Golikova'ya Avrupa'dan gelen bu konuyla ilgili teklifleri inceleme talimatı verdi.

Putin"Avrupa'da Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyetinin kaldırılmasıyla ilgili dikkate değer olduğunu düşündüğüm bir fikir var. Bu fikir, acil durumlarda benzer patent korumalarının kaldırılmasını öngören Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına uygun. Pandemi de, acil bir durum. Tatyana Alekseyevna, mesai arkadaşlarınızla birlikte bunu incelemenizi rica ediyorum. Rusya, kesinlikle bu yaklaşımı destekler" dedi.

'Moderna aşısının etkinliği 10 yıl sonra belli olur ancak Rus aşıları şimdiden etkili'

Dünya Aşı Kongresi’nin Moderna şirketinin aşısını dünyanın en iyi aşısı olarak seçmesini değerlendiren Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel piyasaların ABD'Nin Moderna aşısını destekleme kararı aldığını düşünüyorum. Bu aşıyla rekabet içinde olan ABD-Avrupa aşısı Pfizer, piyasada oldukça agresif bir tutum sergiliyor. ABD, Moderna aşısının yenilikçi ve çok modern olacağını vaat ediyor. Umarım öyle olur ancak bu ancak 10 yıl sonra, uzun yıllara dayanan kullanım ve analizlerden sonra anlaşılır. Rus aşıları ise son derece modern ve bugün itibarıyla en güvenilir ve en güvenli aşılar olduklarına dair hiçbir şüphe yok. Aşılarımız Kalaşnikof tüfekleri gibi güvenilir. Bunu biz söylemedik, Avrupalı uzmanlardan biri söyledi. Bence kesinlikle haklı."

'Rus turistler arasında popüler olan ülkelerdeki durumu izlemeye devam edeceğiz'

Rus turistler arasında popüler olan ülkelerdeki salgın durumunu dikkatli bir şekilde izlemeye devam edeceklerini söyledi.

İnsanların özgürce seyahat etmelerini ve en iyi şekilde tatil yapmalarını istediklerini belirten Putin, "Koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerle ulaşımın kısıtlanmasının altında siyasi bir boyut yok. Bu tamamen tıbbi kısıtlamalarla ilgili bir durum. Turizm endüstrisinin ekonomi için son derece önemli olduğu birçok ülkede bu durumun özellikle de sezonun başladığı bu dönemde aşırı derecede tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Test ve aşılama temposu düşmemeli'

Mayıs başındaki bayramları birleştirerek uzun bir tatil kararı almalarının doğru olduğunun anlaşıldığını kaydeden Putin, insanların tatil yapmasının bölge liderlerinin rehavete kapılması için bir gerekçe olmadığını, test ve aşılama temposunun düşmemesi gerektiğini vurguladı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Baştankaralar yuvadan uçtu!06 Mayıs 2021 Perşembe 08:45
  • Köpek balığı tarafından bacağı koparılmıştı:O bacağımı aldı ben de dişini05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:20
  • Uzayda yıllandırılan şarap açık artırmaya çıkıyor... 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:02
  • Şampiyonlar Ligi Finali'ne 25 bin taraftar alınacak05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:14
  • Bu şirkette maaşları çalışanlar belirliyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:35
  • Yediz bekleniyordu dokuz bebek dünyaya getirdi05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:15
  • Karantinadan çarşaf sarkıtıp kaçarken altıncı kattan düşüp öldü05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:12
  • Ethereum’un yaratıcısı artık milyarder05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:42
  • Turizmciler 2021 yazı için karamsar05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:14
  • Yeni Zelanda Parlamentosu: Çin, Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri yapıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti