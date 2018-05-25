Putin: Rusya ile Fransa arasındaki ilişkiler tüm zorluklara rağmen gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Paris arasındaki ilişkilerin zorluklara rağmen gelişmekte olduğunu belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, kendisine St. Petersburg’da düzenlenen 22. Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) katılma davetini kabul ettiği için teşekkür etti.

Putin, “Bu fırsatı, ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele almak için de kullanıyoruz. Günümüzün tüm zorluklarına rağmen ilişkilerimiz gelişiyor” diye konuştu.

Rusya ile Fransa arasındaki ticari cironun büyüdüğünü ve geçtiğimiz yılsonu itibarıyla neredeyse yüzde 25 oranında artış kaydettiğini söyleyen Putin, “Bu yılın ilk aylarında da bu artış devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MACRON: KİLİT KONULARDA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIMIZDAN EMİNİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’sa Paris ve Moskova’nın birlikte çalışabileceğinden ve dünya politikasındaki Ukrayna, Suriye ve İran gibi kilit sorunları birlikte çözüme kavuşturabileceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Macron, “Bugün BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ülkelerimizin, özel statüye sahip iki ülke olarak çok güçlü ve derin tarihsel bağları var, uluslararası politika alanında da bağlarımız çok güçlü. Tüm bunların sayesinde, uluslararası politikaya çok yönlü yaklaşımı düşünebildiğimiz şekliyle ister Ukrayna, ister Orta Doğu, İran veya Suriye olsun, tüm konular için çözüm bulabileceğimize ve birlikte çalışabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.