Putin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Kiev'in Avrupalı müttefiklerinin barış anlaşması durumunda güvenlik garantilerini görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından, Ukrayna'da konuşlandırılan tüm Batı güçlerinin Rus ordusu için “meşru” hedef olacağı uyarısında bulundu.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok'ta düzenlenen ekonomi forumunda Putin, “Orada herhangi bir güç konuşlandırılırsa, özellikle de şu anda çatışmalar devam ederken, bu güçlerin Rus ordusu için meşru hedefler olacağı varsayımıyla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Putin bu açıklamayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 26 ülkenin Ukrayna'ya savaş sonrası güvenlik garantisi vermeyi taahhüt ettiğini, buna kara, deniz ve havada uluslararası güçlerin de dahil olduğunu açıklamasından bir gün sonra yaptı.

Putin, Rusya'nın Alaska'da ABD ile iş birliğine açık olduğunu, ancak ekonomik ilişkilerin yeniden başlatılması için Washington'dan siyasi bir karar alınması gerektiğini belirtti.

Şarku'l Avsat'ın Reuters'ten aktardığına göre Putin, ABD'nin Alaska'da önemli bir kaynak potansiyeline sahip olduğunu, Rusya'nın ise petrol ve gaz geliştirme konusunda etkili teknolojileri bulunduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı, “bunun yararsızlığına rağmen” Ukrayna ile görüşmelere hazır olduğunu açıkladı ve güvenlik garantilerinin Rusya ile henüz ciddi bir şekilde müzakere edilmdeiğini vurguladı. Putin şöyle devam etti: “Bir kez daha kategorik olarak tekrar ediyorum, Rusya bu taahhütlerini yerine getirecek, ancak her halükarda, henüz kimse bu konuyu bizimle ciddi bir düzeyde görüşmedi” ifadesini kullandı.Putin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Anlaşmalar sağlanırsa, Rusya'nın bunları tam olarak uygulayacağından kimsenin şüphesi yok ve biz de hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya sağlanması gereken güvenlik garantilerini saygıyla karşılayacağız.” Putin, “Ukrayna tarafıyla iletişim kurmaya hazır olduğunu, ancak bunun bir anlamı olmadığını” söyledi.

Putin, “Siyasi irade olsa bile, Ukrayna tarafıyla kilit konularda anlaşmaya varmak neredeyse imkansız olacak” dedi. Putin, Kiev'in Moskova'dan temas kurmasını istediğini açıkladı ve şöyle dedi: “Son zamanlarda, Kiev rejiminin liderleri, en hafif tabirle, hakkımızda hoş olmayan sözler sarf ettiler ve doğrudan temas kurma olasılığını tamamen reddettiler. Şimdi ise bu temasları talep ettiklerini, ya da en azından teklif ettiklerini görüyoruz.” Putin, Moskova'nın Rusya ve Ukrayna arasında üst düzey bir toplantı düzenlemek için en uygun yer olduğunu belirterek, “Eğer biri gerçekten bizimle görüşmek istiyorsa, biz hazırız. Bunun için en uygun yer, kahramanların şehri Rusya'nın başkenti Moskova'dır” şeklinde konuştu.