Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı konuşma sırasında Rusya'nın demografik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, "Ülkemizdeki doğum oranından memnun olmak mümkün değil, Rusya'nın kaderi ve gelecekte tarihin neresinde olacağı, demografiye bağlı" dedi.

Putin, Federal Meclis'in üyelerine sesleniyor. Geleneksel hale gelen söz konusu konuşmada önceki sene elde edilen neticeler ve gelecek planları öne çıkacak.

Putin'in konuşmasından önce çıkanlar şöyle:

"Halk açık bir biçimde değişim istediğini söylüyor. İyiye doğru değişim hızı her yıl öyle büyümeli ki vatandaşlar için neticeleri hissedilir olsun"

"Ülkemizdeki doğum oranından memnun olmak mümkün değil. Rusya'nın kaderi ve gelecekte tarihin neresinde olacağı, demografiye bağlı'

Ailelerde 90'lı yıllara kıyasla daha az çocuk dünyaya geliyor. Doğum oranı yeniden düşmekte. Bu nedenle çok çocuklu ailelerin ne gibi güçlüklerle karşılaştığını iyi anlalı, bunlara çözüm üretmeliyiz.

Çok çocuklu ailelere yapılan yardımlar yeterli değil. Söz konusu yardımlar çocuk üç yaşına geldiğinde kesiliyor. Aile de kendisini yeniden güç bir ekonomik durumda buluyor. Bu nedenle düşük gelirli ailelere üç ila yedi yaş arasındaki çocuklar için aylık yardımlar yapılmalı. Bunun uygulaması geriye de dönük olarak, 1 Ocak 2020 dahil edilerek yapılmalı."