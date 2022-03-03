Putin’in Kellesini Getirene 1 Milyon Dolar Ödül

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali devam ederken, ABD'de yaşayan Rus yatırımcı ve milyarder Alex Konanykhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Rus yatırımcı ve milyarder Alex Konanykhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başına 1 milyon dolar ödül koydu ve Rus askeri yetkililerinden Putin’i savaş suçlusu olarak tutuklamalarını istedi.

Kripto yatırımcısı olan ve ABD’de yaşayan Alex Konanykhin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Anayasal görevlerini yerine getirerek Putin’i Rus ve uluslararası yasalar uyarınca bir savaş suçlusu olarak tutuklayan görevlilere 1 milyon dolar ödemeye söz veriyorum” dedi. Ancak Rus milyarder daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Konanykhin, Putin’in “seçimleri ortadan kaldırarak” ve “rakiplerini öldürerek” Rus anayasasını ihlal ettiğini de iddia etti.

‘RAKİPLERİNİ ÖLDÜRÜYOR’

Konanykhin, Business Insider’a, “Başka insanlar benzer açıklamalar yaparsa, Putin’in tutuklanıp adalete teslim edilme şansını artırabilir” dedi.

Konanykhin, 1992’den beri Rusya’ya gitmediğini de söyledi. Putin’in misillemesinden korkup korkmadığı sorulduğunda, iş insanı, “Putin’in rakiplerini öldürdüğü biliniyor. Şu anda milyonlarcası var.” dedi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Vice’a göre, Konanykhin’in serveti 300 milyon doları aşıyor…